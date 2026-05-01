El Betis sigue la pista de Affengruber; Pablo Alfaro se suma a la lista de mensajes positivos; Antony y sus opciones de Mundial; el triunfo del Mallorca...

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 2 de mayo de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 2 de mayo de 2026:

- No le quita ojo

David Affengruber ha cuajado una buena temporada con el Elche, destacando en la salida de balón (supera el 87% de acierto en el pase) y en la inteligencia táctica; tiene pretendientes en la Premier League y en la Bundesliga, pero, con una cláusula de 20 millones, no se decide, y el Betis está muy atento...

- La receta de Pablo Alfaro: "Cuando aprieta de verdad"

El ex capitán del Sevilla se suma a las arengas lanzadas por Navas, Monchi o Caparrós para destacar la importancia de convertir el Sánchez-Pizjuán en un "bunker".

- El camino de Antony al Mundial se despeja más

Luiz Henrique y Rayan son los grandes rivales del bético en un extremo derecho que se ha convertido en el quebradero de cabeza de Ancelotti tras la baja de Estevao.

- Paso de gigante hacia la permanencia

El Mallorca vence por primera vez en Montilivi gracias al solitario tanto de Samú Costa y logra tres puntos de oro por la salvación, se coloca con 38, cuatro por encima del Sevilla.