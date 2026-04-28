La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 28 de abril de 2026
Dentro de la mala situación y de las malas noticias, el Sevilla recibe una buena: la vuelta de Azpilicueta
La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 28 de abril de 2026
ASUME EL MANDO
Con el Sevilla hundido tras caer en Pamplona, César Azpilicueta, el líder del equipo, da la buena noticia y regresa para el tramo clave de la temporada
PREOCUPACIÓN CON ÁLVARO FIDALGO
Ha perdido protagonismo y crece la inquietud tanto en el seno verdiblanco como, sobre todo, en México
EL SEVILLA ACABA ANTEPENÚLTIMO
El empate entre Espanyol y Levante (0-0) evita que los nervionenses caigan a la penúltima posición
La eliminación de Davidovich y Mérida deja al madrileño como único español en el Madrid Open