Dentro de la mala situación y de las malas noticias, el Sevilla recibe una buena: la vuelta de Azpilicueta

Azpilcueta está de vuelta en el SevillaImago

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 28 de abril de 2026

ASUME EL MANDO

Con el Sevilla hundido tras caer en Pamplona, César Azpilicueta, el líder del equipo, da la buena noticia y regresa para el tramo clave de la temporada

PREOCUPACIÓN CON ÁLVARO FIDALGO

Ha perdido protagonismo y crece la inquietud tanto en el seno verdiblanco como, sobre todo, en México

EL SEVILLA ACABA ANTEPENÚLTIMO

El empate entre Espanyol y Levante (0-0) evita que los nervionenses caigan a la penúltima posición

RAFA JÓDAR SE QUEDA SOLO

La eliminación de Davidovich y Mérida deja al madrileño como único español en el Madrid Open