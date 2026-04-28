30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 28 de abril de 2026

Dentro de la mala situación y de las malas noticias, el Sevilla recibe una buena: la vuelta de Azpilicueta

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Azpilcueta está de vuelta en el SevillaImago

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ASUME EL MANDO

Con el Sevilla hundido tras caer en Pamplona, César Azpilicueta, el líder del equipo, da la buena noticia y regresa para el tramo clave de la temporada

PREOCUPACIÓN CON ÁLVARO FIDALGO

Ha perdido protagonismo y crece la inquietud tanto en el seno verdiblanco como, sobre todo, en México

EL SEVILLA ACABA ANTEPENÚLTIMO

El empate entre Espanyol y Levante (0-0) evita que los nervionenses caigan a la penúltima posición

RAFA JÓDAR SE QUEDA SOLO

La eliminación de Davidovich y Mérida deja al madrileño como único español en el Madrid Open

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