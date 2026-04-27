Preocupación con Álvaro Fidalgo por la postura adoptada por Pellegrini en el Betis

El medio, sacrificado al descanso contra el Real Madrid, ha perdido protagonismo y crece la inquietud tanto en el seno verdiblanco como, sobre todo, en México, desde donde aseguran a ESTADIO que crece la preocupación de cara al Mundial

Su poderosa irrupción despertó muchas expectativas alrededor de un fichaje que casi nadie esperaba en enero para reforzar el centro del campo, pero el efecto de Álvaro Fidalgo y su presencia en los planes de Pellegrini se han ido diluyendo con el paso de los partidos.

Su rol en los planes del chileno experimentó un giro radical después de haberse asentado en la titularidad en sus inicios e, incluso, de haber marcado en el derbi. De hecho, en los últimos siete partidos solo ha participado en tres, dos de ellos en la eliminatoria contra el Braga, y cuando ha jugado siempre ha sido uno de los primeros sacrificado por el chileno.

Fidalgo fue sacrificado por Pellegrini contra el Real Madrid

Ante los portugueses no pasó del minuto 66, pero el viernes, contra el Real Madrid, ni siquiera entró en el terreno de juego tras el descanso, pues se quedó en el vestuario y entró en su lugar Marc Roca con el marcador en contra.

Un movimiento muy significativo que aumenta la preocupación tanto en el club y en la afición, como en México, donde esperaban un mayor protagonismo del asturiano una vez que Javier Aguirre le ha hecho sitio en sus planes en cuanto fue seleccionable.

Crece la inquietud en México por su discreta continuidad

En este sentido, desde México apuntan a ESTADIO que existe inquietud por el estado en el que pueda llegar a la cita mundialista por su discreta continuidad como bético y se defiere acerca de los motivos que podría estar provocando la falta de protagonismo del centrocampista.

"Obviamente, acá no se ve con buenos ojos el momento de Fidalgo, más porque empezó muy bien allá y poco a poco se cayó", apunta a esta redacción César Caballero, periodista azteca de ESPN, que no cree que corra peligro su participación en el Mundial, pero que no esconde la inquietud por su situación actual.

"No creo que se salga de la lista mundialista, pero si hay preocupación de que llegue en un nivel bajo de rendimiento", señaló el periodista, que no comparte lo que se barrunta en Sevilla acera de que la falta de físico está lastrando a Álvaro Fidalgo en su regreso a España tras triunfar en el Club América de México.

El "ritmo de juego" en España, el 'problema' de Fidalgo

"No lo veo así, Álvaro llegó a México súper delgado y subió varios kilos de puro músculo", indicó Caballero, que señala más a una cuestión de adaptación a la velocidad más con la que se juega en España con respecto al fútbol azteca: "Quizás le está costando el ritmo de juego que es mucho más rápido allá".

Lo cierto es que en México, como reportan varios medios, existe dudas sobre el rendimiento en España de Fidalgo, redundando en que solo ha marcado un gol y no ha servido ninguna asistencia. Hasta ahora ha disputado 694 minutos repartidos en 11 partidos.

También empiezan las críticas por parte de un sector de la afición, aunque van más dirigidas a Manu Fajardo por traerle en vez de reforzar la delantera que hacia el propio jugador, del que destacan su compromiso y también cuentan con defensores que afirman que el curso venidero ofrecerá su mejor versión.