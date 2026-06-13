Brasil - Marruecos, en directo el partido del grupo C del Mundial 2026

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre el combinado dirigido por Carlo Ancelotti y el de Mohamed Ouahbi, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Brasil y Marruecos, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026

Brasil y Marruecos se ven las caras en el día de hoy en el MetLife Stadium de New Jersey. Los cariocas se miden a los Leones del Atlas en un auténtico partidazo por lograr los tres primeros puntos del Grupo C del Mundial 2026, en el que también se encuentran Haití y Escocia. Además, los de Carlo Ancelotti no lo tendrán nada fácil frente a los de Mohamed Ouahbi, con nombres muy destacados en su convocatoria.

Carlo Ancelotti actualiza en la previa el estado físico de Neymar: "Está trabajando duro"

Por un lado, Carlo Ancelotti compareció ayer viernes para comentar sus sensaciones antes de su estreno como seleccionador en un Mundial: "Es una experiencia nueva y especial. La responsabilidad y el honor de representar al país del fútbol. La selección más laureada del mundo. Responsabilidad y honor. Quiero disfrutar de este momento con alegría y felicidad, porque es un momento muy bonito de mi historia".

Por otro lado, el seleccionador de Brasil aprovechó para valorar el momento de Neymar y sus plazos para regresar al terreno de juego: "Neymar está trabajando muy duro para recuperarse lo antes posible. Esperamos que Neymar pueda reincorporarse al equipo la semana que viene. Su calidad técnica es indiscutible, pero también lo son su experiencia y el ejemplo que da al resto del equipo".

Brasil y Marruecos, con bajas importantes para el comienzo del Mundial 2026

No obstante, Carlo Ancelotti apunta a salir con un once reconocible ante Marruecos. Brasil sigue contando con estrellas como las de Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius o Cunha, en la parcela ofensiva, además de veteranos como Casemitro, Marquinos, Danilo o Álex Sandro. Por ello, el exentrenador del Real Madrid cuenta con refuerzos de sobra para enfrentarse a Marruecos, pese a las ausencias de Neymar y Wesley Franca.

Por su parte, Marruecos ha recibido el importante contratiempo de la lesión de Abde. Por ello, Mohamed Ouahbi decidió sustituirle en la convocatoria para el Mundial 2026, al igual que un Aguerd que es baja por problemas en la ingle. Sin embargo, esta selección tiene futbolistas de la talla de Ounahi, Brahim, Salibari, para los goles, o Hakimi, Chadi Riad o Mazraoui en la parcela defensiva.

Mohamed Ouahbi: "Estamos en una buena posición para comenzar la competición"

Por su parte, Mohamed Ouahbi habló en la previa sobre sus sensaciones antes del comienzo del Mundial 2026: "Las vibraciones son positivas, confiamos en la condición de los jugadores y en lo que hemos intentado implementar. Los principios y valores que hemos establecido están empezando a dar forma. Estos partidos nos dirán dónde estamos. Ya lo vimos contra Noruega, creo que estamos en una buena posición para comenzar la competición".

Además, el seleccionador de Marruecos no dudó en alabar la llegada de Carlo Ancelotti a Brasil: "En los últimos partidos, ha aportado mucho a este equipo. Sabemos que hay mucha calidad individual, es cierto, pero es un equipo que sabe lo que juega. Hay una estructura interesante, otros jugadores de los que no se habla mucho pero que son igual de importantes, como Guimarães, Casemiro y Cunha"