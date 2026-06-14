Brasil 1-1 Marruecos: Empate agridulce con sello goleador de Saibari y Vinicius

Los de Carlo Ancelotti y los de Mohamed Ouahbi empataron en el MetLife tras los goles de Saibari y Vinicius. Bono tuvo que pedir la entrada de las asistencias médicas tras un choque con Raphinha, pero el meta pudo terminar el partido

Brasil y Marruecos se enfrentaron en el primer partido de ambas selecciones en el Mundial 2026. Los de Carlo Ancelotti y los de Mohamed Ouahbi se citaron en el MetLife Stadium con el objetivo de lograr los tres primeros puntos del Grupo C, del que también pertenecen Escocia y Haití. Además, el técnico italiano sorprendió con importantes cambios en su once inicial, pero con la presencia de Raphinha y Vinicius en ataque.

Por su parte, los elegidos por Carlo Ancelotti fueron los siguientes: Alisson, Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santo; Casemiro, Bruno Guimaraes, Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago. Mohamed Ouahbi, en cambio, empezó con Bono; Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim, El Khannouss y Saibari.

Los Leones del Atlas estrenan el marcador: Brahim inventa, Saibari define y Brasil despierta tarde

Marruecos empezó siendo dueño del balón en el MetLife Stadium, dejando a Brasil sin apenas poder salir de su campo en los primeros minutos de partido. Brahim y Ounahi conduciendo los ataques de los de Mohamed Ouahbi, que no paró de dar indicaciones a los suyos durante el primer tiempo. En este sentido, los Leones del Atlas no dieron tregua a los de Carlo Ancelotti, hasta el punto de abrir el marcador tras una sensacional acción.

En este sentido, Brahim, que recibió un balón en el centro del campo, filtró un pase al espacio a Ismael Saibari. El delantero del PSV le ganó en la carrera a Gabriel y Marquinhos, hasta quedarse delante de Alisson, al que le definió con una vaselina para hacer el 1-0 del partido. Brasil, tras ello, se reactivó poco a poco y Raphinha y Vinicius fueron asumiendo galones, además de un Paquetá que fue teniendo más protagonismo.

Vinicius responde al tanto de Marruecos y Ancelotti mueve el banquillo

De esta manera, Vinicius, que habló en la previa, destacascó el partido con su gol en el minuto 32. El extremo del Real Madrid controló un balón en banda izquierda, encaró, recortó a El Aynaoui y derribó la puerta de Bono, que no pudo hacer nada para evitar el tanto de Brasil. El encuentro en el MetLife Stadium se igualó en el marcador, con los dos combinados volcados en busca del segundo con el que se pongan por delante.

La novedad en el comienzo de la segunda parte fue el doble cambio de Carlo Ancelotti. El seleccionador de Brasil, en el descanso, dio entrada a Danilo y Fabinho para dejar en el banquillo a Roger Ibañez y Casemiro, que vieron tarjeta amarilla. El encuentro también se vio pausado en diferentes ocasiones, con más de 20 faltas pitadas a lo largo del partido entre las dos selecciones.

Brasil despierta con los cambios y Marruecos se apaga sin Brahim ni Ounahi

Brasil notó la mejoría con los cambios en la segunda parte, ya que prácticamente dominó el juego. Ancelotti, que habló de España en la previa, ubicó a Fabinho en el doblete pivote con Paquetá, teniendo más control del partido. Además, la entrada de Luiz Henrique le cambio la dinámica a la selección, teniendo más verticalidad por ambas bandas, ya que Vinicius siguió intentándolo por la izquierda.

Por el contrario, Marruecos apenas incomodó la portería de Alisson en la segunda parte. Los de Mohamed Ouahbi perdieron amenaza en la segunda parte, sobre todo tras las sustituciones de Brahim y Ounahi. Además, Bono hizo saltar las alarmas en los últimos compases del partido, por un choque con Raphinha, pero el meta del Al Hilal pudo continuar y terminar el encuentro.

De esta manera, Brasil y Marruecos acabaron en empate tras los goles de Saibari y Vinicius, ambos en la primera parte. Tras ello, los de Carlo Ancelotti se prepararán para el siguiente encuentro del Mundial 2026, que será contra Haití el próximo 20 de junio a las 2:30 (hora española). Por su parte, el combinado de Mohamed Ouahbi se enfrentará a Escocia el mismo día, pero a las 00:00 (hora española).

- Ficha técnica:

1. Brasil: Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Roger Ibáñez (Danilo, m.46); Casemiro (m.46 Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos, m.80), Lucas Paquetá (Luiz Henrique, m.61); Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago (m.61 Matheus Cunha).

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

1. Marruecos: Yassine Bounou 'Bono'; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui (Salah Eddine, m.80); Azzedine Ounahi (El Mourabet, m.65), Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss (Amaimouni, m.80), Ismael Saibari (Rahimi, m.89); y Brahim Díaz (Talbi, m.65).

Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Goles: 0-1, m.21: Saibari; 1-1, m.32: Vinícius.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a los brasileños Casemiro (m.37) e Ibáñez (m.43).

Incidencias: partido de la primera jornada del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, jugado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante 80.663 espectadores