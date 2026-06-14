Ancelotti pide calma a pesar de su estreno agridulce en el Mundial: "No se gana el título en el primer partido"

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, reconoce que aún hay mucho que mejorar en su camino en el Mundial, pero tampoco se fustiga por un empate inicial y promete un mejor juego a lo largo de esta fase de grupos

El inicio del Grupo C del Mundial 2026 ha sido una auténtica sorpresa. La Brasil de Carlo Ancelotti se ha dejado puntos en su estreno en esta edición y no ha podido superar a Marruecos, que en este partido ha demostrado que su cuarta plaza en 2022 no fue casualidad y que son un equipo sólido. A pesar de que hay mucho margen para clasificarse a la siguiente ronda, este empate a uno lo que ha hecho es alejar a La Canarinha del grupo de favoritos para conquistar el título, aunque es verdad que nunca es cómo se empieza, sino como se acaba. Esto es lo que sostiene Ancelotti.

Marruecos ha hecho un partido muy serio, llamando varias veces a la portería de Alisson, que ha hecho auténticos paradones para salvar a Brasil, especialmente en el descuento del partido. El otro gran protagonista del país latinoamericano ha sido Vinicius Jr, autor del único gol del equipo, pero vaya gol, ajustándolo al palo largo tras una gran jugada individual. Aún así, Carlo Ancelotti sabe que aún tienen mucho que trabajar si quieren tener opciones en esta competición, pero pide calma ante este empate inicial.

Ancelotti reconoce que hay mucho que mejorar en Brasil

El técnico italiano se estrenaba hoy como seleccionador en un Mundial y ha tenido un debut agridulce al no poder conseguir la victoria. "Tenemos que mejorar" fue la frase clave que pronunció justo al acabar el partido y que ha explicado más en detalle en rueda de prensa. "En la primera parte, intentaban escapar de la presión y hacían transiciones peligrosas. Podríamos haber tenido más control" reprocha Ancelotti a sus jugadores, consciente de que han jugado un mal primer tiempo.

Carlo Ancelotti no se preocupa por el empate ante Marruecos en su estreno en el Mu2ndial

Sin embargo, a pesar de haber cometido errores, no se echa las manos a la cabeza por un empate. "Nos conformamos con este resultado, que no está mal, y lucharemos en el próximo partido. No se gana el Mundial en el primer partido" explica 'Carletto', que no quiere que este estreno agridulce descarte a Brasil de entre las candidatas.

"El debut, por muchas razones, puede que no salga como uno quiere, pero tenemos que seguir adelante, prepararnos bien para el próximo partido, el objetivo es clasificarnos, superar la fase de grupos y mejorar con el tiempo" reconoce el ex entrenador del Real Madrid, que sabe que aún tienen mucho margen de mejora, que obtendrá a lo largo de estos primeros partidos, cuando sus jugadores se acostumbren a estas condiciones.

Eso sí, no se da por vencido ni se preocupa por este resultado, la competición acaba de empezar. "Tengo plena confianza. Creo que en el fútbol no todo sale a la perfección" reconoce, ahora lo importante es saber cambiar los errores iniciales. "Cuando sucede, hay que ofrecer críticas constructivas para mejorar las cosas. Esto es solo el comienzo de este camino" concluye Ancelotti.

Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, tampoco está conforme con el resultado

En el otro lado está Mohamed Ouahbi, que tampoco está especialmente contento con este punto. Empatar a Brasil, la máxima ganadora histórica de esta competición de selecciones, es un logro bastante importante para Marruecos, pero su seleccionador sabe que pudieron hacer más. "Al final sentimos que el partido se nos escapó al no conseguir el triunfo. Nuestra intención era ganar" explica el líder del país africano, aunque sabe que el reto no era nada fácil.

"Hicimos las cosas como debíamos y tal como las habíamos preparado, pero enfrente estaba Carlo Ancelotti, por lo que no era una tarea sencilla" añade Ouahbi, que se va muy satisfecho con el juego de su equipo, aunque no con el resultado final.