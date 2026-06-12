Vinicius se desmarca de la primera gran polémica del Mundial y avisa sobre Brasil

El jugador del Real Madrid apostó porque todos puedan disfrutar del fútbol en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Además, dejó claro que es clave "estar preparados y concentrados hasta el último minuto". Ancelotti habló sobe los pequeños detalles y la situación de Neymar

Brasil debutará el próximo 14 de junio a las 00:00 horas (hora peninsular española) y lo hará ante Marruecos. El combinado dirigido por Ancelotti quiere disipar las dudas cuanto antes y para ello deberá contar con el mejor nivel de jugadores como Vinicius. El actual jugador del Real Madrid y de la Selección de Brasil se sentó este viernes ante los micrófonos para hablar sobre el choque ante Marruecos.

Vinicius también se mojó sobre la primera gran polémica del Mundial como es los problemas que está habiendo con los visados. El último de ellos ha sido protagonizado por el internacional por Ghana, Thomas Partey, que ha visto como Canadá le denegaba la entrada en el país. Vinicius apostó porque el fútbol sea "para todos".

Vinicius, orgulloso de representar a Brasil

Vinicius no escondió el orgullo que significa para él, el poder representar a Brasil en un Mundial. Vinicius disputará su segundo Mundial con Brasil después del de 2022 en Catar: "Es un papel muy importante y especial representar a toda mi familia y a mi país en un Mundial, donde siempre soñé estar. Poder estar aquí después de tanto tiempo, de tantas enseñanzas y tanto trabajo, solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones".

Vinicius, que es una de las estrellas principales de Brasil, reconoció que el Mundial es una competición totalmente diferente al resto: "Creo que el Mundial es diferente de todas las competiciones. El último Mundial me enseñó que tenemos que estar preparados y concentrados hasta el último minuto del partido, porque los pequeños detalles van a decidir nuestro rumbo en la competición. Espero que podamos hacer las cosas de manera diferente y que podamos salir vencedores en esos pequeños detalles".

Vinicius avisa sobre el peligro de Marruecos

Brasil no lo tendrá sencillo ante una Selección de Marruecos que llegó a semifinales en la cita de 2022. Vinicius habló del nivel de Marruecos y recordó sus últimos hitos internacionales: "Sin duda, Marruecos ha mejorado mucho. Es un equipo que planifica bien los partidos y es capaz de competir contra cualquiera. El fútbol ha cambiado mucho y Marruecos es un ejemplo de ello. Hicieron un gran Mundial (2022), pero en la Copa de África perdieron en la final. Tienen un equipo excelente, con jugadores que militan en grandes clubes".

Vinicius quiere ganar el Mundial con Brasil

Volvió Vinicius a insistir en hacer un gran Mundial sin pensar siquiera en hacer goles o asistencias y sí en tener un buen nivel de juego. El brasileño indicó que tener a Ancelotti como entrenador le da una gran confianza y libertad: "Jugar con Ancelotti me da mucha tranquilidad, me da mucha libertad y confianza para hacer todo lo que ya hice en la selección y lo que ya hice en el Real. Son ocho partidos, puedo cambiar esta historia por nuestro país y por los jugadores. Ni siquiera hablo de goles y asistencias, sino de jugar bien y hacer que el equipo tenga la confianza que debe tener. No importa cuántos goles vaya a marcar. Lo que importa es hasta dónde lleguemos".

Por último, Vinicius fue claro para apostar por una Brasil campeona del Mundo como objetivo de los cariocas: "Venimos a ganar el título. Estamos al nivel de las grandes selecciones, de los grandes equipos. Tenemos grandes jugadores. Hemos ido mejorando en los últimos meses. En el Mundial, todo empieza de cero. No importa quién llegara a la última final ni quién ganara la Copa América. Lo que importa es lo que vaya a pasar a partir de mañana. Estamos aquí para hacer historia y disputar un gran torneo".

Ancelotti informa sobre el estado de Neymar en Brasil

Ancelotti, como es lógico, fue cuestionado sobre el momento de Neymar, la gran esperanza de Brasil aunque sin olvidar a otros jugadores como el propio Vinicius: "Neymar está trabajando muy duro para recuperarse lo antes posible. Esperamos que Neymar pueda reincorporarse al equipo la semana que viene. Su calidad técnica es indiscutible, pero también lo son su experiencia y el ejemplo que da al resto del equipo".

Ancelotti en la rueda de prensa de este viernes

Por último, Ancelotti apostó por los pequeños detalles para sacar adelante el partido ante Marruecos. El técnico italiano también confirmó el estado de ánimo positivo del grupo de la Canarinha: "Es difícil decir si ganaremos, pero podemos competir. Y podemos competir para ganar. Para ganar se necesitan pequeños detalles, pero creo que nuestro estado de ánimo actual es positivo. Tenemos confianza en este Mundial, no solo en el primer partido, porque es solo el primer partido de la competición. Ya nos hemos preparado para jugar"