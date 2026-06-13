Brasil - Marruecos: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido del grupo C del Mundial 2026

La Brasil de Ancelotti y la Marruecos de Ouahbi se medirán este domingo 14 justo en la media noche (hora peninsular española) en el que es uno de los duelos más interesantes del grupo C

Brasil y Marruecos serán las selecciones que abran el grupo C del Mundial 2026. El combinado brasileño y el marroquí son posiblemente las dos grandes favoritas para meterse en dieciseisavos de final del Mundial dejando a Escocia y Haití la pelea por la tercera plaza y también por ser una de las ocho mejores en esa posición de los 12 mejores grupos.

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Brasil, con Ancelotti al frente en la que es su primera gran cita con la Selección Canarinha, tratará de disipar las dudas que hay en torno a varios de sus jugadores en el primer encuentro del grupo C. Brasil cuenta con una de las líneas ofensivas más temidas del Mundial de 2026 con jugadores como Vinicius, Endrick o Raphinha.

Además, aunque no estará en el debut ante Marruecos, Brasil espera con los brazos abiertos el regreso de un Neymar que de momento sigue lesionado. Marruecos por su parte, con Ouahbi como seleccionador, se tuvo que despedir días atrás del jugador del Real Betis, Ez Abde. La Selección de Marruecos fue una de las grandes sorpresas del Mundial de 2022 cuando eliminó a la Selección española y solo Francia en semifinales pudo parar a un combinado africano que también apeó a Portugal en cuartos.

Horario y dónde ver el Brasil - Marruecos de la fase de grupos del Mundial 2026

El duelo entre Brasil y Marruecos se disputará el domingo 14 de junio a partir de la media noche, es decir, las 00:00 horas (hora peninsular española). El choque, que se disputará en el Meadowlands Stadium de New Jersey con capacidad para más de 82.000 personas, se podrá seguir en televisión a través de La 1 de Televisión Española y DAZN.

Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir en directo y online el choque entre cariocas y los Leones del Atlas desde dos horas antes del comienzo del partido con la previa más completa. Una vez que la pelota empiece a rodar, podrá seguir el minuto a minuto entre Brasil y Marruecos además de poder leer la crónica del choque y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Alineación probable de Brasil hhoy en la fase de grupos del Mundial 2026

En la Brasil de Ancelotti está claro que Neymar no estará. Una de las dudas podría ser la inclusión en el once titular de Endrick. El delantero propiedad del Real Madrid ha cuajado una gran campaña en el Lyon aunque parece que de momento parte un escalón por debajo de sus compañeros en la delantera.

Once posible de Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes, Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior y Matheus Cunha.

Alineación probable de Marruecos hoy en la fase de grupos del Mundial 2026

En el caso de Marruecos, el técnico Ouahbi podría optar por darle la titularidad a varios conocidos del fútbol español como el ex del Sevilla, Bono, que sigue compitiendo a un gran nivel bajo los palos, Hakimi, Chadi Riad, Amrabat o el jugador del Real Madrid, Brahim.

Once posible de Marruecos: Bono; Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Amrabat, Ounahi; Brahim, Rahimi y Saibari.