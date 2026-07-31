Fabián Ruiz cuenta con la RFAF como gran aliada para el Balón de Oro: "Se lo merece"

“Creo que tendríamos que empujar todos desde Andalucía y desde España porque se lo merece. Y este jugador, que es de la provincia de Sevilla, se llevara el Balón de Oro este año”, indica Pedro Curtido durante su entrevista con ESTADIO Deportivo

Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, ha atendido a ESTADIO Deportivo esta semana en la sede de la RFAF. Un interesantísimo encuentro en el que el máximo mandatario de la territorial andaluza ha analizado el presente y el futuro del fútbol andaluz, desde el fútbol base hasta la nutrida presencia de futbolistas andaluces en la Selección Española recientemente proclamada campeona del Mundo en Estados Unidos.

Un éxito para el fútbol español y andaluz que ha servido de broche para la temporada del palaciego Fabián Ruiz, quien ya se había proclamado con anterioridad campeón de la Champions League con el PSG por segundo año consecutivo.

https://images.estadiodeportivo.com/imagenes/d0035d97-3c15-4745-92a3-a1fe1e087e37_800x600.heic

Fabián Ruiz, Balón de Oro

“Desde aquí quiero hacer un llamamiento para el Balón de Oro de Fabián Ruiz, que creo que se lo merece”, dijo Pedro Curtido durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, aprovechando la realización de un divertido reto viral en el que tenía que confeccionar un Top 10 a ciegas con futbolistas andaluces históricos. “Creo que tendríamos que empujar todos desde Andalucía y desde España porque se lo merece. Y este jugador, que es de la provincia de Sevilla, se llevara el Balón de Oro este año”, añadió.

En relación a los tres andaluces campeones del mundo en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá -Gavi, Fabián y Baena-, Pedro Curtido resaltó el “orgullo” que esto supone.

https://images.estadiodeportivo.com/imagenes/23c21b59-3d73-4de8-b9b1-75c83fdaa9a2_800x533.heic

"Son chavales que han pasado por equipos andaluces, que han salido de nuestra tierra. Y la verdad es que nos podemos sentir orgullosos de la gente que trabaja aquí en el Fútbol Base, que desinteresadamente llaman a las puertas de su pueblo para que el fútbol de su localidad y el equipo de su localidad siga adelante”, asevera el máximo dirigente de la RFAF.

“Es un orgullo para Andalucía tener tanta presencia en esta Selección Española. Esa gente es la que pone las semillitas para que después salgan estos grandes artistas del balón, como son estos tres que hemos comentado”.

Andalucía, una de las principales potencias futbolísticas de España

Por ello, Pedro Curtido defiende que Andalucía es una de las principales potencias futbolísticas de España: "Lo ha sido, lo es y lo será. Yo creo que tenemos muchísimo talento en nuestra tierra. Andalucía es una tierra donde trabajamos muy bien el fútbol base, donde tenemos equipos de referencia en cada provincia, donde somos la territorial con más licencias, ya no solo de España, sino de Europa. Somos la más grande de Europa y donde somos pioneros en muchísimas cosas".

https://images.estadiodeportivo.com/imagenes/bd76caf6-6bd8-4dad-85e9-dd7343db5f09_800x533.heic

Pese a ello, aún queda trabajo por delante: "En la digitalización ahora, con una gran plataforma digital. Te recuerdo que estamos televisando de fútbol base, con más de 3.500 partidos todos los fines de semana con cámaras de inteligencia artificial. Esto hace que el fútbol andaluz y el talento andaluz se exporte por todo el mundo a través de una gran plataforma digital a través de Internet. Y poco a poco queremos televisar no solo los 3.500, sino los 6.500 partidos que tenemos todos los fines de semana".