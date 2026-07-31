Enzo Maresca avisa al Real Madrid por el posible fichaje de Rodri: "Volverá con nosotros cuando termine sus vacaciones"

El técnico italiano encara su primer amistoso al frente del Manchester City celebrando el buen inicio de la pretemporada y rebajando el ruido sobre la situación con el vigente campeón del mundo con España: "Por ahora solo se trata de especulaciones"

Enzo Maresca habló ante los medios de comunicación en la previa del partido de mañana sábado ante el Inter. El Manchester City tendrá su primera prueba en esta pretemporada, al igual que la del técnico italiano en el banquillo 'citizen'. En este sentido, el exentrenador del Chelsea fue muy claro en torno al futuro de Rodri Hernández, con el que se le sigue vinculando con el Real Madrid tras las últimas informaciones.

De esta manera, Enzo Maresca comentó los plazos de regreso de los jugadores que han estado disputando el Mundial, como Ruben Días, Matheus Nunes y Omar Marmoush, que llegarán mañana sábado, como ha informado el técnico del Manchester City. Además, el italiano valoró el problema de las lesiones a lo largo de la temporada, apuntando que tienen que adaptarse "a esta realidad".

Enzo Maresca: "Es importante jugar este tipo de partidos para mantenernos en forma"

En este sentido, Enzo Maresca destacó la importancia de haber empezado la pretemporada prácticamente al completo, excepto aquellos que hayan jugado partidos en el Mundial en fases finales: "Es importante que hayamos empezado todos juntos hace diez días. Ahora introducimos algunos conceptos nuevos y queremos ver resultados mañana. Eso es lo más importante".

Además, el técnico del Manchester City añadió que "mañana es el primer partido. Siempre es una oportunidad para mejorar, para ser mejores. Estamos en un proceso en el que es importante jugar este tipo de partidos para mantenernos en forma. Estamos contentos de estar aquí, de entrenar aquí y de jugar el partido de mañana".

Enzo Maresca: "Estoy contento de trabajar con el grupo que hay ahora"

Enzo Maresca destacó a los jugadores con los que puede contar en estos momentos: "Actualmente contamos aquí con un gran número de jugadores jóvenes. Mañana se incorporarán otros tres jugadores del primer equipo, y el resto de los jugadores se irán sumando de forma sucesiva. Estoy contento de trabajar con el grupo que hay ahora".

El entrenador del Manchester City reconoció el descanso de los jugadores mundialistas: "Nos habría gustado tenerlos con nosotros, pero necesitan descansar tras la Copa del Mundo. Rúben Dias, Matheus Nunes y Omar Marmoush llegarán mañana a última hora de la mañana, por lo que no estarán disponibles para jugar ante el Inter, mientras que el resto de los jugadores regresarán progresivamente tras el final de sus vacaciones".

Sobre las lesiones, Enzo Maresca explicó que "cuantos más partidos disputas, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones. Es algo natural, pues es difícil jugar 60 o 70 partidos en una temporada sin lesiones. Tenemos que adaptarnos a esta realidad e intentar reducir las lesiones en la medida de lo posible, siendo conscientes de que su aparición sigue siendo una parte natural del fútbol".

Enzo Maresca: "Por ahora solo se trata de especulaciones"

Por último, Enzo Maresca fue preguntado por la situación de Rodri, vinculado con el Real Madrid: "Tras el final de la temporada, toda su concentración estuvo puesta en la Copa del Mundo, y ahora está disfrutando de sus vacaciones. No hemos celebrado ninguna reunión específica para hablar de Rodri con el director deportivo Hugo Viana".

El técnico de Manchester City añadió sobre Rodri, con el que espera el Real Madrid cerrar el acuerdo, que "por ahora solo se trata de especulaciones. Rodri se sometió a la cirugía el lunes pasado; todo salió bien. Ahora, unos días de descanso y volverá con nosotros cuando termine sus vacaciones".

Sin embargo, Enzo Maresca, que señala un sustituto de Rodri, no dudó en volver a elogiar al reciente campeón del mundo: "Es muy importante. Dije en la primera conferencia de prensa que cualquier entrenador del mundo quiere a Rodri porque es un jugador de primer nivel, así que es importante para mí, para el club y para todos. Pero ahora necesita descansar, eso es muy importante cuando empezamos a jugar cada tres días".