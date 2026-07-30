Apuesta por el "buen precio" para el fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid

Santiago Cañizares, ex guardameta y habitual colaborador en medios de comunicación, afirmmó en El Partidazo de COPE que "40 millones de euros" sería la cantidad ideal a pagar en el Santiago Bernabéu. "Viene también de lesión grave", apuntó

El fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid está siendo uno de los temas más candentes en relación a la actualidad de los de Mourinho en el mercado de traspasos. El gran Mundial realizado por el centrocampista de la Selección española ha vuelto a disparar las informaciones en torno a una posible llegada del actual jugador del Manchester City.

La salida de Rodri Hernández del Manchester City, donde tiene contrato hasta junio de 2027, no es sencilla pero cuando el Real Madrid está por medio parece que lo imposible está más cerca de producirse. Santiago Cañizares, ex guardameta del Real Madrid y habitual colaborador en medios de comunicación, ofreció su postura sobre el posible fichaje de Rodri Hernández por los blancos.

Cañizares da un "buen precio" para el fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid

Santiago Cañizares opinó sobre la llegada de Rodri Hernández al Real Madrid en el programa El Partidazo de la Cadena COPE de este pasado miércoles. El tertuliano y ex futbolista fue más allá ya que se mojó en torno a lo que en su opinión sería un buen precio a pagar por el jugador del Manchester City. Cañizares habló de 40 millones y además explicó sus motivos para una cifra que no se acerca a las intenciones del City con un posible traspaso de Rodri Hernández: "40 millones, una cosa así. Teniendo en cuenta la edad que tiene. Teniendo en cuenta también que no hay que obviar que es un jugador fantástico, impecable, pero es un jugador que viene también de lesión grave. Entonces yo creo que 40 millones es un buen precio". Recordó Cañizares la lesión de Rodri que le dejó prácticamente inaudito en la temporada 2024/25 después de cuajar una gran Eurocopa con España en la que terminó siendo campeón y que también le sirvió para coronarse como ganador del Balón de Oro.

El precio del fichaje de Rodri Hernández que pretende el Manchester City

La 'propuesta' de Cañizares en torno a lo que el Real Madrid debería de pagar para hacerse con los servicios de Rodri Hernández está algo lejos de la idea inicial del Manchester City. El cuadro de la Premier League no quiere desprenderse de uno de sus grandes jugadores aunque sabe que si el español tiene clara su decisión de salir, lo mejor sería hacerlo en este verano para poder hacer caja.

El Manchester City, según se ha publicado desde diferentes medios ingleses y nos hemos hecho eco en ESTADIO Deportivo, pretende sacar en torno a 80 millones de euros por Rodri Hernández. El Real Madrid por el momento parece que solo está dispuesto a llegar a un máximo de 60. Esos 20 millones de diferencia se podrían ir acortando conforme se vayan agotando los días de mercado y el propio jugador presione al Manchester City para salir del club.

Rodri tiene clara su salida del Manchester City

El Real Madrid por el momento ha cumplido una de las dos premisas para traer al capitán de la selección española vigente campeona del Mundo. Rodri Hernández quiere llegar al Real Madrid y regresar a España después de salir en el verano de 2019 desde el Atlético de Madrid rumbo al City.

Rodri Hernández en su etapa en el Atlético de Madrid

Rodri Hernández volvería en caso de que Real Madrid y Manchester City lleguen a un acuerdo, peor lo haría para vestir la elástica del eterno rival de los rojiblancos. Solo el tiempo dirá si Cañizares estuvo acertado con su propuesta de "buen precio" para el fichaje de Rodri o si por el contrario se quedó corto en su estimación.