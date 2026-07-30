El Bayern protege a Harry Kane y reta al Real Madrid por Michael Olise

Max Eberl, director deportivo del campeón de la Bundesliga, descarta nuevas llegadas después de fichar a Nathaniel Brown e Ismael Saibari, mientras el club acelera las renovaciones del delantero inglés y su extremo francés

El Bayern de Múnich cambia de objetivo en el mercado. Después de adelantarse por Nathaniel Brown e Ismael Saibari, el campeón alemán da por cerradas las incorporaciones para la primera plantilla y concentra sus esfuerzos en blindar a Michael Olise y Harry Kane.

Max Eberl ha negado cualquier movimiento adicional, mientras Uli Hoeneß ha respondido con contundencia a los rumores que sitúan al Real Madrid tras Olise. El mensaje del club es inequívoco: las estrellas de Vincent Kompany no están en venta.

Max Eberl da por cerrados los fichajes del Bayern de Múnich

El Bayern resolvió rápidamente sus dos principales necesidades. Primero aseguró al lateral izquierdo Nathaniel Brown, procedente del Eintracht de Frankfurt, y después incorporó a Ismael Saibari desde el PSV Eindhoven. Ambos han firmado contratos hasta el 30 de junio de 2031.

Los dos paquetes económicos rondarían los 55 millones de euros, aunque los clubes no han comunicado oficialmente las cantidades. El Bayern habría invertido, por tanto, alrededor de 110 millones para añadir profundidad defensiva y un futbolista ofensivo capaz de actuar en varias posiciones.

Eberl considera que esas dos operaciones completan el trabajo previsto para la primera plantilla. “Cerramos las transferencias de Nathaniel Brown e Ismael Saibari muy rápidamente. Pensé que estaba claro que habíamos terminado con las llegadas”, aseguró el director deportivo, antes de cifrar en un “0%” la veracidad de los últimos nombres relacionados con el conjunto bávaro.

Michael Olise provoca la respuesta más contundente de Uli Hoeneß

La mayoría de esos rumores apuntaban al ataque. Sin embargo, el Bayern no busca otra gran incorporación, sino evitar que el interés de otros clubes pueda alterar su estructura ofensiva. Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz son considerados intocables.

La situación de Olise ha generado especial ruido por las informaciones que lo vinculaban con el Real Madrid. Desde Múnich niegan que haya existido una oferta o una negociación formal. Jan-Christian Dreesen ya había asegurado que nunca se produjo contacto alguno y Hoeneß ha ido un paso más allá al burlarse públicamente de la posibilidad.

“Me reí hasta desternillarme”, respondió el presidente de honor del Bayern al ser preguntado por el supuesto interés madridista. Después cerró cualquier puerta a una negociación: “Podría venir el emperador de China y aun así no negociaríamos”. Su postura con Luis Díaz es idéntica, según recoge la última intervención de Hoeneß.

El francés tiene contrato hasta 2029, pero el Bayern pretende recompensar su crecimiento con una ampliación y una mejora salarial. Sus 19 asistencias en la última Bundesliga y otras siete en la Champions League explican por qué su nombre ha aparecido en la agenda de los grandes clubes europeos. La entidad alemana no quiere esperar a que entre en los dos últimos años de vinculación para negociar.

Harry Kane entra en su último año de contrato con el Bayern

El caso más urgente es el de Harry Kane. El delantero inglés termina contrato el 30 de junio de 2027, por lo que acaba de entrar en la última temporada de su acuerdo. Club y jugador ya han mostrado predisposición a prolongar una relación que comenzó en 2023 con su salida del Tottenham.

Kane viene de completar otra campaña extraordinaria: 61 goles y 7 asistencias en 51 partidos entre todas las competiciones. Marcó 36 tantos en la Bundesliga, ganó su segunda Bota de Oro europea y resultó decisivo en el doblete nacional conquistado por el equipo de Kompany.

Hoeneß no ha participado directamente en las conversaciones, pero trasladó una señal optimista. “No he hablado directamente con Harry, pero oigo que está muy feliz en Múnich. Nosotros también estamos muy contentos con él”, manifestó el dirigente. Dreesen también ha confirmado que las dos partes desean alcanzar un acuerdo cuando el capitán de Inglaterra regrese de sus vacaciones.

La renovación tendría una importancia deportiva y estratégica. Kane suma 146 goles en 147 encuentros con la camiseta bávara y se ha convertido en el punto de apoyo para Olise y Luis Díaz. Dejar que comenzara la temporada sin un acuerdo expondría al Bayern a perderlo gratis en 2027 o a negociar su salida durante el mercado invernal.

El verdadero mercado del Bayern pasa por retener a sus estrellas

El cambio de prioridades resulta coherente con la plantilla. El Bayern marcó 122 goles en 34 jornadas durante la última Bundesliga y batió un registro ofensivo que permanecía intacto desde hacía 54 años. La necesidad no estaba en reemplazar a Kane, Olise o Luis Díaz, sino en garantizar que continúen juntos.

Kompany ya tiene los refuerzos que solicitó y una base capaz de competir por la Champions. La consecuencia es que cualquier interés exterior recibirá una respuesta similar a la ofrecida por Hoeneß al Real Madrid: el Bayern escucha rumores, pero no contempla negociar por los futbolistas sobre los que construye su proyecto.