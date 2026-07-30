Mastantuono comunica al Real Madrid su destino deseado para la temporada 26/27

El futuro del argentino apuntaba a una cesión en LaLiga para acelerar su adaptación al fútbol español, pero el jugador ya ha trasladado al club blanco cuál es su prioridad: regresar a River Plate

El futuro de Franco Mastantuono escribe un nuevo capítulo. El joven talento argentino, una de las grandes apuestas del Real Madrid el pasado verano, ya ha comunicado al club blanco cuál es el destino que considera ideal para soltarse definitivamente en la temporada 2026/2027, toda vez que el club le ha hecho saber que la intención de la dirección deportiva es que salga cedido para ganar experiencia en la élite.

Contra todo pronóstico, el jugador no tiene predilección por ningún club español -Villarreal y Real Sociedad se han interesado en su préstamo-, y su deseo está lejos de coincidir con la hoja de ruta marcada por la entidad madridista. Según informa The Athletic, el jugador desea regresar a River Plate, el club donde explotó antes de dar el salto al Santiago Bernabéu.

La posibilidad ya está sobre la mesa después de que la entidad argentina haya iniciado contactos para conocer las condiciones de un posible retorno a través de una cesión.

El Real Madrid quiere que siga creciendo en España

La postura del Real Madrid, no obstante, continúa siendo inflexible. En Valdebebas consideran que lo mejor para Mastantuono es seguir acumulando experiencia en LaLiga, donde ya conoce el campeonato y podría continuar adaptándose al ritmo, la exigencia táctica y el estilo de juego del fútbol español.

Con la llegada de José Mourinho al banquillo blanco ya se le dejó claro que tendría muy complicado disponer de continuidad esta temporada. Por ello, el club tomó la decisión de buscarle una cesión en la que pueda disfrutar de protagonismo, aunque siempre bajo unas condiciones muy concretas.

La primera es que el futbolista tenga minutos de forma regular. La segunda, que el equipo elegido practique un fútbol que favorezca sus condiciones para acelerar su evolución. Y la tercera, innegociable para el Real Madrid, es que únicamente saldrá cedido, sin opción de compra ni ninguna fórmula que pueda poner en riesgo su continuidad futura en el Santiago Bernabéu.

Villarreal y Real Sociedad siguen muy atentos

Dos clubes españoles llevan semanas siguiendo muy de cerca la situación del futbolista de Azul. Tanto el Villarreal CF como la Real Sociedad figuran entre los clubes mejor posicionados para solicitar su préstamo si finalmente el Real Madrid logra convencer al futbolista de permanecer en España.

Tal y como ha venido informando ESTADIO Deportivo, el 'Submarino' mantiene intacto su interés desde el inicio del mercado. La participación en la Liga de Campeones, el protagonismo que suelen tener los jugadores jóvenes en La Cerámica y un estilo ofensivo que potencia el talento ofensivo convierten al conjunto castellonense en un destino muy atractivo para el argentino.

La Real Sociedad también reúne muchas de las condiciones que busca el Real Madrid. El club donostiarra disputará competición europea y ofrece un contexto competitivo idóneo para que Mastantuono continúe creciendo sin la presión que supone pelear por un puesto en la plantilla madridista.

Contrato y salario altos

Mastantuono tiene todavía contrato hasta junio de 2031 y la entidad madridista sigue convencida de que acabará teniendo un papel importante en el primer equipo una vez complete su proceso de maduración.

Según las estimaciones publicadas por portales especializados como Capology, sus emolumentos superan los nueve millones de euros brutos por temporada, una cifra completamente fuera de la estructura salarial de los dos clubes españoles interesados.

Por ese motivo, cualquier negociación dependería de la disposición del Real Madrid a asumir una parte muy importante de su ficha. Precisamente, ahí radica uno de los factores determinantes para decidir el destino del jugador ya que ni Villarreal ni Real Sociedad están en condiciones de asumir íntegramente su salario.

River mueve ficha mientras crece la competencia

Con todos estos condicionantes, el regreso a River Plate gana fuerza después de la voluntad expresada por el propio jugador. El conjunto de Buenos Aires ya habría iniciado conversaciones con el Real Madrid para estudiar la operación, aunque todavía no existe ningún acuerdo entre las partes.

Además del interés de Villarreal, Real Sociedad y River Plate, otros clubes europeos también permanecen atentos a la situación del argentino. La Fiorentina ha sido uno de los equipos relacionados en las últimas semanas, mientras que anteriormente también aparecieron en escena el Fulham, la Juventus o el Tottenham, aunque estas últimas opciones parecen haber perdido peso conforme el Real Madrid ha ido perfilando su estrategia.

Ahora la decisión entra en una fase decisiva. Mastantuono ya ha comunicado su preferencia y el Real Madrid deberá valorar si acepta el deseo del futbolista de regresar temporalmente a River Plate o mantiene su apuesta de que continúe su desarrollo en LaLiga.