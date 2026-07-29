Arbeloa, con todo a por Gonzalo: el Real Madrid estudia la fórmula del Fulham

El conjunto londinense está dispuesto a realizar un importante esfuerzo para convencer al club blanco, que tasa al delantero en unos 60 millones de euros; José Mourinho sigue valorando seriamente la continuidad de un futbolista que le está maravillando esta pretemporada

El futuro de Gonzalo García está siendo sin duda el más agitado en el universo de las posibles salidas del Real Madrid. Cuando parecía que el delantero estaba ganándose un sitio en los planes de José Mourinho gracias a su excelente pretemporada, el Fulham irrumpe definitivamente dispuesto a dinamitar cualquier previsión. No se trata de un interés cualquiera. Detrás de la ofensiva se encuentra Álvaro Arbeloa, que conoce al atacante mejor que nadie y lo ha señalado como la piedra angular de su nuevo proyecto en la Premier League.

Según informa Fabrizio Romano, el conjunto londinense está dispuesto a cerrar conversaciones y ya se habría aproximado a las exigencias económicas del Real Madrid, que valora a su canterano en una cifra cercana a los 60 millones de euros.

Arbeloa lo quiere como líder de su nuevo proyecto

La llegada de Arbeloa al banquillo de Craven Cottage ha modificado por completo la planificación deportiva del Fulham. El técnico madrileño pretende construir un equipo con fuerte acento madridista y ha acudido directamente al lugar que mejor conoce: La Fábrica de Valdebebas.

El entrenador considera que el delantero madridista reúne todas las condiciones para convertirse en el futbolista sobre el que gire el proyecto deportivo del Fulham. No solo conoce perfectamente sus cualidades después de haber trabajado con él durante años en la cantera blanca, sino que está convencido de que, con continuidad, puede explotar definitivamente lejos de la enorme competencia que existe en el Santiago Bernabéu. No es casualidad que el atacante sea la prioridad absoluta del club inglés en este mercado.

El Real Madrid estudia una fórmula que ya utilizó

La elevada tasación del futbolista no supone un obstáculo insalvable. El Real Madrid sigue remitiéndose a una valoración cercana a los 60 millones de euros, aunque en los despachos blancos también contemplan alternativas que faciliten una operación sin perder el control sobre uno de sus delanteros con mayor proyección.

La opción que más fuerza cobra pasa por una fórmula ya utilizada con otros canteranos: vender únicamente el 50 % de sus derechos, manteniendo capacidad de decisión sobre un posible regreso en el futuro y asegurándose participar de una hipotética revalorización. Se trata de un modelo que permitiría al Fulham afrontar la inversión sin asumir el coste íntegro de un traspaso definitivo, mientras el Madrid conservaría una importante ventana abierta de retorno de cara al futuro.

Además, una venta de este calibre aliviaría las cuentas de un verano especialmente exigente para el conjunto blanco, que continúa trabajando para cerrar operaciones de enorme impacto económico como las de Rodri Hernández y Yan Diomande.

Gonzalo ve con buenos ojos la Premier

En lo personal, la propuesta inglesa también resulta especialmente atractiva para el futbolista. En Londres tendría el protagonismo que difícilmente puede garantizarle el Real Madrid.

Arbeloa quiere convertirlo en el delantero de referencia del Fulham y ofrecerle la confianza absoluta que supone sentirse imprescindible desde el primer día. Una situación muy distinta a la que vive actualmente en el Santiago Bernabéu, donde competir por minutos con Kylian Mbappé y el resto del arsenal ofensivo blanco convierte cada convocatoria en un auténtico desafío.

La posibilidad de convertirse en cabeza de proyecto, en lugar de seguir esperando oportunidades en una plantilla plagada de estrellas, seduce al entorno del delantero.

Mourinho mantiene abierta la puerta

José Mourinho sigue muy pendiente de la evolución del canterano y, según las últimas informaciones, está plenamente satisfecho con el nivel que está ofreciendo durante la pretemporada. El técnico portugués considera que Gonzalo aporta un perfil diferente al resto de atacantes de la plantilla. Su capacidad para fijar centrales, jugar de espaldas y actuar como delantero de referencia le convierte en una alternativa que actualmente no encuentra en otros futbolistas del equipo.

El atacante ya fue capaz la pasada temporada de cambiar por completo su situación. Después de firmar una brillante campaña y proclamarse Bota de Oro del Mundial de Clubes gracias a sus cuatro goles, terminó consolidándose en la dinámica del primer equipo y obligó incluso al club a replantear la planificación ofensiva.

Ahora se vuelve a repetir la historia. Ha arrancado la pretemporada a un nivel sobresaliente, llega reforzado tras su paso por la selección absoluta y continúa demostrando que puede tener un papel importante en el Real Madrid.

Arbeloa también apunta a César Palacios

La ofensiva del Fulham no termina en Gonzalo García. Álvaro Arbeloa también ha puesto el foco en César Palacios, otro de los futbolistas a los que conoce perfectamente de su etapa en la cantera del Real Madrid.

El centrocampista, de 21 años y con contrato hasta 2027, atraviesa una situación diferente a la del delantero, ya que todavía no ha conseguido hacerse un hueco en la primera plantilla y sus oportunidades han sido muy limitadas.

Además, el panorama podría complicarse todavía más si el conjunto blanco termina cerrando el esperado fichaje de Rodrigo Hernández. La competencia en la medular aumentaría de forma considerable y reduciría aún más las opciones de un futbolista que busca dar el salto definitivo al fútbol de élite. En el Santiago Bernabéu no verían con malos ojos su salida si la propuesta resulta satisfactoria.