Dana White se despide de McGregor

El CEO de la UFC es consciente de que el regreso del luchador irlandés, a quien le falta sólo una pelea para terminar su contrato con la compañía, es muy complicado. Y 'The Notorious' le ha mandado un mensaje a la compañía con un claro color de despedida

El UFC 329 fue el final de Conor McGregor en el octógono. Es lo que piensan muchos al ver la nueva lesión de gravedad que sufrió el irlandés a los tres segundos de su combate con Max Holloway. Y aunque no lo haya dicho explícitamente, Dana White prácticamente ya se ha despedido de él públicamente.

Después de cinco años esperando dicho momento, su pierna buena dijo basta en la primera patada voladora que lanzó y, a la postre, provocó que el combate acabara en poco más de un minuto.

Fue precisamente Dana White el primero en darse cuenta del estado en el que se encontraba la pierna del irlandés y, pese a la insistencia de este en continuar, dio por concluida la pelea.

Después de dos semanas de semejante bochorno, 'The Notorious' salió a la palestra para actualizar el estado de su lesión, pero para dejar claro que ya tiene en mente regresar.

"Actualización: Fue una lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco. Es la misma lesión que sufrí en la primera pelea contra Holloway, sólo que esta vez en la pierna contraria. Bastante impactante", redactó en un post que subió a sus redes sociales.

"Regresé a la competición en nueve meses para pelear contra Diego Brandao en aquel entonces. Con los avances actuales en medicina regenerativa y los métodos de entrenamiento mejorados, es perfectamente posible que regrese el próximo verano", remarcó Conor.

Pues bien, en el UFC Fight Night de Abu Dabi disputado el pasado fin de semana, McGregor estuvo hablando con Dana White y el propio CEO de la compañía dijo esto sobre el futuro regreso del irlandés: "Lo tuvimos en facetime esta noche junto al ring. Conor McGregor estará fuera un año”.

El luchador tiene la intención de pasar por quirófano y desea cumplir con la pelea que le falta por contrato, pero cuando se recupere tendrá ya 39 años y las dos piernas muy mermadas para competir. Sin duda, dos puntos débiles muy fáciles de identificar para sus rivales.

Y por si fuera poco, el último mensaje que ha escrito McGregor en su cuenta de Instagram lo ha confirmado: “Lo que iba a ser una paliza generacional ahora tendrá que reiniciarse. IFW 2027. El último baile”. No quiere acabar con esta imagen ni con un combate que duró 69 segundos, aun con el riesgo de que el siguiente puede terminar mucho peor.

Por eso, Dana White no quiere falsear la realidad y esta no es otra que ir despidiéndose de él. El futuro de McGregor en las artes marciales está visto para sentencia después de todas estas lesiones. Por muchas imágenes que el luchador ha subido ya en su gimnasio entrenando, el plazo de esta lesión requiere mucho tiempo de reposo y, pese a ello, nadie asegura que vaya a quedar bien para la competición.

A Dana White no le interesa que cierre su capítulo ya

No obstante, a la propia compañía no le interesa anunciar ya el final de la carrera de McGregor. Y es que el espectáculo que da el irlandés durante la temporada con sus declaraciones y siendo objeto también de los ataques verbales de sus adversarios hacen que el show se retroalimente solo.

El proceso de recuperación de este tipo de lesiones suele oscilar estar entre los 6 y los 10 meses, si bien podría volver a caminar sin muletas en un 1 o 2 meses. Pero claro, una cosa es volver a entrenar y otra competir. Y para hacerlo con la misma confianza que antes podría llevarle a McGregor cerca de un año o más, justo el plazo que le ha dado Dana White para volver al octógono. Y de este tipo de lesiones se ve que entiende.