España le debe a Ilia Topuria su segundo Mundial conquistado ante Argentina

El luchador hispano-georgiano tuvo un encuentro con Ferran Torres que marcó un antes y un después en la vida del delantero valenciano

Hay personas que tienen un aura diferente y el conocerlas marcan un antes y un después en la vida de otras. Al igual que son muchos los deportistas que intentan acercarse a otras disciplinas distintas a las suyas para empaparse de otros valores para incorporarlos a la suya. Y así se han fraguado más de una amistad entre muchos de ellos.

Y precisamente uno de estos casos, que se dio en 2023, ha terminado siendo relevante en la consecución del segundo Mundial conquistado por España el pasado domingo. Se trata del encuentro entre Ferran Torres y Ilia Topuria.

El futbolista valenciano siempre ha tenido que vivir con la lupa puesta desde que aterrizó en Barcelona y desde que se hizo novio de la hija mayor de Luis Enrique, Sira Martínez. Sus goles nunca han sido suficientes para ganarse el cariño de todos los aficionados culés, aunque sí de Hansi Flick. Y su relación con la hija del exseleccionador español se terminó rompiendo de mutuo acuerdo.

Tras ello, en pleno bache mental, Ferran Torres decidió emprender un viaje cruzando el charco que, posteriormente, le cambiaría la vida. Y así lo reconoció en una entrevista en el podcast 'The Wild Project', presentado por Jordi Wild: “Fui a Estados Unidos de vacaciones y conocí a Ilia Topuria. Su círculo de confianza le hacía creer que era el mejor. Volví siendo otro”.

Allí asistió al combate de UFC que enfrentó a Topuria con el estadounidense Josh Emmett en Jacksonville, Florida. Y el luchador hispano-georgiano, gran amante del fútbol, le permitió conocer todos los entresijos que tiene una pelea: “Incluso tiene una canción. Es que en todo momento le hacían creer que era el mejor, un apoyo incondicional”.

El carácter ganador y la confianza en sí mismo era algo que le sorprendió desde el primer minuto: “Hablar con él… Fui a ese viaje siendo un Ferran y volví siendo otro. La primera vez que hablé con él le dije que ‘encantado’. Luego se fue a entrenar y, cuando terminó, ya pude hablar un poco más con él”.

El mejor consejo de Topuria a Ferran Torres

Fue ahí cuando Ferran se atrevió a preguntarle que cómo se veía de cara a dicho combate. Y la respuesta le dejó sin palabras: "Del primer round no pasa me dijo. Y yo pensé: ‘Puf, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como Ilia Topuria, quiero ser el mejor Ferran, quiero ser indestructible”. Luego duró algo más la pelea, pero la ganó.

Y de ese encuentro con 'El Matador', Ferran se quedó con un consejo que este le dio y que ahora aplica en su día a día: “Como dijo Ilia una vez, en el momento en el que se me pasa un pensamiento malo por la cabeza, lo contrarresto con tres buenos”.

El ariete azulgrana y actual campeón del mundo se define como una persona sensible y con una gran capacidad para sugestionarse y creer con facilidad aquello que se dice a sí mismo, algo que es una arma de doble filo y que le ha jugado malas pasadas: “Tengo el poder de sugestionarme a mí mismo y hacerme creer con mucha facilidad las cosas, tanto para bien como para mal”.

Desde ese encuentro con Topuria, Ferran no ha parado de reconstruirse desde dentro. Ya no le afectan tanto las críticas ni se queda sólo con sus estadísticas en los partidos. Ahora mira más su felicidad en el día a día: “No sé cómo, pero este verano ha pasado todo. Me encanta el Ferran de ahora, me encanto, me encanta el Ferran que estoy construyendo”.

Ruptura con su última pareja y un gol que vale un Mundial

Y el mejor fruto posible a ese trabajo psicológico de tres años llegó el pasado domingo. Pese a haber sentado a Lewandowski en el banquillo la pasada temporada en el Barça, Ferran Torres aceptó ser el delantero suplente de la selección española, por detrás de Oyarzabal.

En vez de cuestionar a Luis de la Fuente o de venirse abajo aceptó con agrado ser el delantero revulsivo para cuando las fuerzas fallaran en 'La Roja'. Y así, con dicha mentalidad positiva, participó en los ocho encuentros en este Mundial 2026 y acabó usando su oportunismo en el área para colocar la segunda estrella en el escudo de España para siempre con su tanto a Argentina en la prórroga.

Y todo eso, pese a romper con la que era su pareja, la influencer Martina Hunter, justo antes del Mundial. Ahora, su soltería y su nuevo look al más puro estilo italiano le han convertido en todo un sex simbol del balompié. Hasta tal punto que hasta sus propios compañeros, como Marcos Llorente, bromean con la célebre frase que ha puesto de moda: "Ohhh Ferran".