Argentina sigue agitando la polémica y pide repetir la final del Mundial

La selección que dirige Scaloni perdió la final del Mundial 2026 contra España, pero los aficionados reúnen miles de firmas para pedir a la FIFA que se repita este partido debido a la "corrupción" del árbitro

Han pasado tres días desde que se disputó la final del Mundial 2026 y España se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia, pero Argentina sigue empeñada en crear polémica y desmerecer un título que la Selección española consiguió por méritos propios, como las estadísticas del partido lo demuestran. Esta vez, la afición argentina recoge firmas para pedir a la FIFA que se repita la final del Mundial.

Los aficionados argentinos siguen sin asumir el resultado de la final, en la que España se proclamó campeona con un marcador final de 1-0 gracias a un gol de Ferrán Torres, y ahora denuncian la "corrupción del colegiado", y por ello piden que se vuelva a disputar este partido con un árbitro "neutral".

La afición de Argentina recoge firmas para repetir la final del Mundial 2026

A pesar de que han pasado días de la final del Mundial 2026, aún hay mucha resaca emocional. No sólo para los españoles, que han vuelto a hacer historia, también los argentinos siguen muy enfados con el resultado. Por ello, la afición argentina ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org, en la que reclaman a la FIFA que se repita la final del Mundial contra España, y que acumula ya más de 57.000 firmas.

Los motivos que alegan para volver a generar polémica sobre este partido, en el que Argentina tiró cero veces a puerta en los 120 minutos disputados y anularon dos tantos a España, es que el arbitro adulteró el resultado y no era neutral. "Claramente favorecieron a un equipo sobre otro, alterando el curso natural del partido" explica la afición argentina, que se mueve de forma desesperada para pedir que la final se dispute nuevamente.

Argentina denuncia la corrupción del árbitro de la final con la Selección española

Los argentinos explican en esta recogida de firmas que sienten un "decepción monumental", tanto los jugadores como los aficionados, ya que el partido se resolvió con "decisiones arbitrales amañadas", publican. Eso sí, en esta plataforma de firmas no recogen ni una prueba de este supuesto amaño o falta de neutralidad del árbitro.

Las acciones más polémicas cayeron del lado de España además, al anular un primer gol de Nico Williams por una falta más que dudosa, y el que hubiera sido el segundo de Ferrán Torres por un fuera de juego milimétrico. Sin embargo, los argentinos tratan de buscar alguna manera de mantener el título de campeones del mundo, aunque la FIFA lo tiene claro y lógicamente no se va a repetir el encuentro. Esto sólo se haría, tal y como indica el reglamento, en caso de errores muy graves como tener doce jugadores en el campo o no expulsar a un futbolista tras dos amonestaciones.