Ibrahimovic no se corta por la polémica con Argentina: "Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo a Paredes"

Ibrahimovic enciende la mecha de la final de Mundial: "Argentina no hizo ni un solo tiro a puerta" y "Paredes puede alegrarse de que no hubiera un jugador como yo". La FIFA sigue investigando la tangana, ante posibles sanciones para la Albiceleste

La tangana de la final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. Argentina podría ser sancionada si la FIFA, que ha abierto una investigación sobre los incidentes que tuvieron lugar tras el choque contra España, lo considera. Sin embargo, exjugadores como Ibrahimovic se han pronunciado al respecto y opinado sobre una de las imágenes que dejó el partido en el MetLife Stadium, cargando duramente contra Leandro Paredes.

Gavi, uno de los implicados en la tangana de la final, se pronunció en el día de ayer en Los Palacios y dejó claro que no debían de sancionar a los futbolistas de Argentina pero sí vería mejor expulsarles en el momento del partido cuando se comete la acción. Tras ello, Ibrahimovic fue más allá y criticó las acciones que llevaron a cabo diferentes miembros de la selección Albiceleste: "Es una falta de profesionalidad por su parte".

Ibrahimovic, sobre la final del Mundial: "Argentina no hizo ni un solo tiro a puerta"

Zlatan Ibrahimovic, que ha comentado el Mundial en Fox Sports, ha sido una de las voces más destacadas en el último mes, apuntando claves de diferentes partidos de España, como el último ante Argentina o el de las semifinales frente a Francia. De esta manera, el sueco habló de la calidad del combinado de Luis de la Fuente y la seguridad que han transmitido en la parcela defensiva, con solo un gol encajado en todo el torneo.

Ibrahimovic valoró las claves de la final del Mundial y destacando la labor que hizo 'La Roja' durante todo el torneo, tanto en el aspecto defensivo como ofensivo: "Argentina no hizo ni un solo tiro a puerta, ¿la mejor defensa del torneo? España, y ganó el equipo que debía ganar... Me preguntaste antes del torneo y dije que España iba a ganar. Cuando digo cosas, suceden".

Ibrahimovic: "Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo"

Ibrahimovic siguió elogiando a la forma de juego que llevó a cabo España durante el Mundial, clave para poder alcanzar la final y derrotar a la que era hasta el domingo la vigente campeona: "Ganó el fútbol. La forma en que España juega al fútbol, la manera en que jugaron en este torneo... cuando ves fútbol, esto es lo que quieres ver".

De esta manera, Ibrahimovic cargó duramente contra Leandro Paredes, futbolista de Argentina: "Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte. No sé qué hacen los jugadores españoles, simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero".

Ibrahimovic se despide de su etapa como comentarista

Por otra parte, Ibrahimovic aprovechó para poner punto y final a su etapa como comentarista en la televisión, a la espera de otras oportunidades: "Esta es mi despedida del estudio. He hablado mucho en el último mes y medio, pero estas serán mis últimas palabras. Alexi (Lalas), gracias. Thierry (Henry), gracias. Rebecca (Lowe), gracias. Ha sido un gran placer compartir este estudio con ustedes; realmente me lo pusieron muy fácil"

El exdelantero, que habló sobre el Mundial de España, agradeció "a Fox, a Estados Unidos y a toda la gente que no ven. Espero que Estados Unidos lo haya disfrutado tanto como yo. Esta es mi despedida del estudio. Para mí, fue la primera y la última vez. Así que, cuídense todos". Ibrahimovic se despide de su etapa como comentarista, en la que no ha dejado indiferente a nadie con sus declaraciones y valoraciones sobre los diferentes partidos.