El Getafe entra en la puja por Matías Galarza tras su gran Mundial

El centrocampista paraguayo, que pertenece a River Plate, regresó a Argentina tras su cesión en Atlanta United de la MLS y también despierta el interés del Bolonia en la Serie A y varios clubes de Arabia Saudi

El Getafe ha entrado en la carrera por Matías Galarza. El centrocampista paraguayo de 24 años puede abandonar River Plate durante este mercado después de revalorizarse con su actuación en el Mundial 2026.

El conjunto azulón deberá competir con el Bolonia de la Serie A y varios clubes de Arabia Saudí, que también han preguntado por su situación. Por ahora, el movimiento se encuentra en una fase inicial: existen pretendientes y disposición para estudiar una salida, pero no consta un acuerdo con ninguno de ellos.

El Getafe aparece entre los pretendientes de Matías Galarza

Según informa Fabrizio Romano, River Plate contempla la posibilidad de desprenderse del internacional paraguayo durante el verano. Getafe, Bolonia y diferentes equipos de la liga saudí han mostrado interés después de seguir sus actuaciones con la Albirroja.

Galarza regresó recientemente a River después de terminar su cesión en Atlanta United. El préstamo concluyó el pasado 30 de junio y el conjunto estadounidense no ejecutó la opción que tenía para comprarlo, por lo que sus derechos volvieron a depender del club argentino.

El Mundial cambió el valor de Galarza, sin sitio en River

La situación actual contrasta con la que atravesaba antes del torneo. Galarza había participado en 14 partidos con River sin marcar ni repartir asistencias y salió cedido a la MLS ante la falta de continuidad. En Atlanta disputó diez encuentros, ocho como titular, y terminó esa etapa con una asistencia.

El Mundial modificó su escenario. Gustavo Alfaro no lo utilizó en el estreno de Paraguay, pero el centrocampista aprovechó su oportunidad en el siguiente compromiso y marcó ante Turquía prácticamente en su primera intervención sobre el terreno de juego.

Su actuación más completa llegó contra Alemania en los dieciseisavos de final. Galarza mantuvo una elevada intensidad durante los 120 minutos, realizó un importante trabajo defensivo y no falló desde los once metros para meter a Paraguay en los octavos de final.

La Albirroja terminó cayendo por 1-0 frente a Francia, pero su recorrido recuperó el nombre de varios futbolistas que no atravesaban su mejor momento en sus clubes. Galarza fue uno de los principales beneficiados y regresó a Argentina con un mercado mucho más amplio que antes de viajar al torneo.

Intensidad y recorrido para el centro del campo de Bordalás

Galarza actúa principalmente como centrocampista central y destaca por su despliegue, capacidad para cubrir espacios y agresividad en la presión. Es zurdo, mide 1,75 metros y puede ocupar tanto una posición de contención como incorporarse desde una zona más adelantada.

Antes de llegar a la MLS gracias al Atlanta, el paraguayo acumulaba 151 partidos profesionales, con diez goles y seis asistencias, después de pasar por Olimpia, Vasco da Gama, Coritiba, Talleres y River.

Esas características encajan con las exigencias habituales de José Bordalás. El Getafe busca jugadores capaces de sostener un ritmo alto sin balón, competir en los duelos y adaptarse rápidamente a partidos de mucho contacto.

La presencia de Omar Alderete también puede favorecer su integración. El central azulón comparte selección con Galarza y fue una de las piezas importantes del equipo paraguayo durante su camino en el Mundial.

El Bolonia y Arabia amenazan la operación del Getafe

La competencia eleva la dificultad del movimiento. El Bolonia ofrece la posibilidad de competir en la Serie A y ha situado al paraguayo entre sus objetivos para reforzar la medular. Desde Argentina incluso se ha informado de contactos más concretos por parte del club italiano, aunque las cifras de una posible propuesta todavía no han sido confirmadas por las entidades.

Los equipos saudíes representan otra amenaza por su capacidad económica. Una propuesta procedente de Arabia podría superar las condiciones salariales ofrecidas desde España o Italia y obligar al jugador a elegir entre el salto deportivo a Europa y un contrato más elevado.

El Getafe tendría a su favor el escaparate de LaLiga y la posibilidad de disputar la Conference League, si logra pasar la eliminatoria previa. Galarza necesita estabilidad después de no asentarse en River y de completar una cesión de apenas cuatro meses en Estados Unidos.

Su contrato con el conjunto argentino se extiende hasta diciembre de 2028, por lo que cualquier salida definitiva exigiría negociar un traspaso. River no se encuentra obligado a aceptar una cantidad reducida, aunque la falta de protagonismo del jugador favorece la búsqueda de una solución durante este mercado.

El Getafe, pendiente de Matías Galarza

El Mundial ha dado al paraguayo una segunda oportunidad en el mercado. Pasó de abandonar Argentina por falta de minutos a despertar el interés de dos clubes europeos y diferentes proyectos saudíes.

Ahora River deberá decidir si aprovecha su revalorización para venderlo o si le concede una nueva oportunidad. El jugador, por su parte, tendrá que elegir entre regresar a competir por un lugar en Buenos Aires o transformar su gran torneo en el primer paso de su carrera en Europa.

El Getafe ya está dentro de la puja. El Bolonia parece dispuesto a acelerar y Arabia amenaza con el argumento económico. Galarza ha regresado del Mundial convertido en una de las oportunidades más inesperadas del verano.