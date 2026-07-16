Bordalás encuentra un refuerzo en la Premier: Emery da salida a Andrés García rumbo al Getafe

El club azulón confirma la incorporación de Andrés García, quién llega en calidad de cedido para reforzar el lateral del equipo de Bordalás

El Getafe vuelve a moverse en el mercado de fichajes y cierra una operación muy interesante para reforzar su plantilla, trayendo un fichaje cedido desde el Aston Villa. José Bordalás quiere sumar efectivos ante el gran reto que tienen esta temporada, en la que competirán a nivel europeo gracias a su clasificación a la Conference League. Por ello, ahora incorpora a Andrés García.

El joven lateral de 23 años lleva dos temporadas a las órdenes de Unai Emery en la Premier League y ahora regresa a La Liga, en la que ya debutó, esta vez para unirse al Getafe. El club azulón suma un sexto refuerzo gracias a la llegada del jugador valenciano.

Andrés García llega cedido desde el Aston Villa para reforzar la defensa del Getafe

El lateral llegó al Aston Villa en 2025, procedente del Levante, pero no ha podido consolidarse entre los jugadores titulares para Unai Emery. Por ello, el técnico español apuesta por una cesión del joven para que sume minutos y así poder continuar su progresión en el fútbol. Este traspaso de un año lo hará en el Getafe, el séptimo clasificado de La Liga esta temporada, cuyo gran objetivo en el nuevo curso es pelear por el título de la Conference League.

Andrés García, en el equipo de Bordalás, podrá moverse por el terreno de juego tanto de lateral como de extremo, aunque principalmente lo que busca el técnico alicantino es un seguro en defensa. El jugador valenciano se va a unir inmediatamente a la pretemporada del conjunto azulón en Oliva (Valencia). De la mano de Bordalás tendrá la oportunidad de debutar en la Primera división española.

García ya jugó en la competición española, pero fue en La Liga Hypermotion como parte del conjunto granota. De hecho, su partido debut con el Levante fue en una eliminatoria de Copa del Rey, precisamente en la que se enfrentaban al Getafe en 2023. Ahora, llega al Coliseum para buscar esos minutos que con Emery le faltan y sobre todo para reforzar a un equipo que tiene grandes expectativas para este curso.

Andrés García se une a las órdenes de Bordalás como refuerzo para competir en Europa

Al confirmar este fichaje que llega como cedido, Andrés García es el sexto refuerzo para el club del Coliseum. Bordalás también ha sumado nombres como el defensa costamarfileño Jean-Yves Valou, el central uruguayo Juan Sebastián Boselli, los centrocampistas Mario Martín y Ramón Terrats y el delantero uruguayo Martín Satriano para la próxima temporada.