Camavinga agita el mercado: cuatro gigantes europeos se interesan por el fichaje del jugador del Real Madrid

El conjunto blanco le ha puesto precio al centrocampista y grandes equipos como el Manchester City o el PSG están estudiando su fichaje, a la espera de la decisión del Real Madrid

El Real Madrid está estudiando diferentes posibilidades que llevar a cabo con Eduardo Camavinga. El centrocampista fue un jugador clave como revulsivo en sus primeros años vestido de blanco, pero en las últimas temporadas, cuando ha tenido la opción de jugar de titular, no ha cumplido con el rendimiento esperado. Por ello, no es un intocable en el Santiago Bernabéu, pero sí es un centrocampista que llama la atención a nivel internacional y promete ser uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes.

El Real Madrid no le ha colgado el cartel de 'en venta', pero tampoco lo descarta, todo dependerá de las ofertas que lleguen por él. Lo que está claro es que al club que dirige Florentino Pérez no le viene mal hacer caja y liberar fichas para seguir buscando nuevos refuerzos. Por ello, ya ponen un precio al jugador ante el interés de gigantes de la Premier como el Manchester City o a nivel internacional como el París Saint-Germain.

Manchester City y United pelean entre sí por llevar a Camavinga a la Premier

La prensa inglesa ha adelantado el interés que tienen los dos equipos de Manchester, tanto el City como el United, en poder incorporar a Camavinga a sus equipos. El City pretende hacer un 'intercambio' con el Madrid y poder llevarse a Camavinga para cubrir la baja de Bernando Silva, que pronto se incorporará a la pretemporada en Valdebebas.

Por su parte, el United está reforzando el centro del campo después de la finalización de contrato de Casemiro. Ya han anunciado el fichaje de Tielemans, pero quieren un perfil joven y rápido también.

El PSG y el Milan también sondean el fichaje de Eduardo Camavinga

Los equipos de la Premier no son los únicos que han preguntado por el francés de 23 años, que a pesar de una temporada complicada, ya demostró ser una de las grandes promesas para ser decisivo en el centro del campo. El AC Milan también busca su incorporación, en un equipo en el que volvería a compartir vestuario con Luka Modric, pendiente de su oferta de renovación. También ha entrado en escena el PSG de Luis Enrique, que siempre se ha mostrado muy interesado en el francés. Sin embargo, este interés repartido por las grandes ligas tendrá que esperar una decisión, la de José Mourinho.

Mourinho decidirá el futuro de Camavinga en el Real Madrid

Todos estos equipos tendrán que esperar a la decisión de José Mourinho para saber si entran en una puja o no para hacerse con los servicios del centrocampista. El Real Madrid no tiene prisa y va a esperar a que el nuevo técnico entrene con sus jugadores, que ya han comenzado la pretemporada con las ausencias de los mundialistas, y que decida si Camavinga cuenta para él y su nuevo proyecto en el Madrid.

El Real Madrid pone precio para el traspaso de Camavinga

Aunque la decisión sobre su futuro aún no esté tomada, el Real Madrid ya deja una cosa clara para aquellos equipos que vayan a preguntar por el francés. No se negociará un traspaso por debajo de los 60 millones. El ganador de dos Champions League fue decisivo para estos títulos, pero el equipo madrileño necesita un cambio de aires y Camavinga es de los que está en la cuerda floja.