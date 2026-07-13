El Manchester United ata a una de las figuras de Bélgica tras destacar en el Mundial

El club inglés paga la cláusula de rescisión de Youri Tielemans y deja cerrado el fichaje de una de las piezas claves de Bélgica en este Mundial 2026

El Mundial 2026 es un escenario perfecto para que jugadores que suelen pasar más desapercibidos den un golpe sobre la mesa y despierten el interés de varios clubes a nivel internacional. Así ha ocurrido con Youri Tielemans, quién ha dado un golpe sobre la mesa y tras más de siete años en la élite ahora competirá para uno de los grandes equipos históricos como es el Manchester United.

El club de Old Trafford se ha interesado por el centrocampista belga, que ha sido un jugador clave para los 'Diablos rojos' en esta Copa del Mundo, aunque cayeron eliminados ante España, quién logró el pase a la semifinal. Ahora el United deja cerrado el fichaje del centrocampista belga, después de pagar una elevada cláusula de rescisión al Aston Villa.

El Manchester United cierra el fichaje de Tielemans tras destacar en el Mundial con Bélgica

El equipo que dirige Michael Carrick suma un nuevo refuerzo para la próxima temporada en la Premier y cierra el fichaje de Tielemans, tal y como ha adelantado Fabrizio Romano, destacado periodista del mercado de fichajes. El United se ha dado prisa por hacerse con los servicios del centrocampista belga después de ser una pieza clave para la selección belga en el Mundial.

El centrocampista fue el protagonista de la épica remontada contra Senegal, marcando un doblete para clasificar a Bélgica a los octavos del Mundial 2026. El capitán del equipo ha anotado tres goles y ha dado dos asistencias en los seis partidos que han disputado en esta edición de la Copa del Mundo. Además, ha sido uno de los jugadores que ha creado más peligro al ataque a la vez que organizaba el juego.

41 millones por el fichaje de Tielemans

El precio que han tenido que pagar los 'Diablos rojos', casualmente como se conoce también a la selección belga, ha sido elevado. Concretamente los 41 millones de euros (35 millones de libras) de su cláusula de rescisión ya que el centrocampista aún tenía contrato vigente con el Aston Villa hasta junio de 2028.

El Manchester United debilita a Unai Emery, que ya encuentra sustituto a Tielemans

El traspaso de Tielemans al Manchester United, que los clubes harán oficial en los próximos días, supone una baja importante para Unai Emery, quién dirige el banquillo del Aston Villa. Pero el club inglés ya ha pensado en posibles jugadores para cubrir la baja del belga. De hecho, también han apuntado al Mundial para conseguirlo.

El Aston Villa se lleva a la gran joya del Mundial y cubre la baja de Tielemans

El equipo que dirige el técnico español ha logrado hacerse con los servicios de Johan Manzambi, uno de los jugadores que más ha despuntado en esta Copa del Mundo, ganándole la batalla al Newcastle para sacarlo del Friburgo y dar el salto a la Premier. Este centrocampista será el que ocupe el rol de titular en el puesto que deja vacante Tielemans.