Malang Sarr, un central muy cotizado pero a coste cero, en la agenda de la Real Sociedad

El central francés, libre tras acabar contrato en el RC Lens, busca nuevo destino a sus 27 años; además de la Real Sociedad, el Olympique de Marsella también ha mostrado un fuerte interés

La Real Sociedad aún no ha realizado ningún fichaje para la próxima temporada aunque hay varios candidatos para serlo. Uno de ellos es el extremo izquierdo Stephy Mavididi, tal y como apuntaban unos días atrás diversos medios ingleses para suplir la marcha de Wesley, que apenas ha tenido protagonismo durante su cesión de seis meses en San Sebastián.

El extremo inglés, que también puede jugar como delantero, es una de las opciones que maneja la dirección deportiva que lidera Erik Bretos pero hay otras posiciones que reforzar y una de ellas es el centro de la defensa, de ahí que el nombre de Malang Sarr también esté siendo muy tenido en cuenta en Zubieta.

La Real Sociedad busca apuntalar el eje de la zaga y la situación del central franco-senegalés invita a intentarlo. El futbolista nacido en Niza se encuentra sin equipo tras acabar contrato con el RC Lens, donde ha completado una de sus mejores temporadas a nivel individual y con el que esta pasada campaña ganó la Copa de Francia.

Como es lógico, al tratarse de una agente libre y además de nivel, tasado por Transfermarkt con un valor de mercado de 20 millones de euros, hay mucha competencia por el zaguero galo, aunque uno de los clubes más interesados es la Real Sociedad, que está dispuesta a hacer un esfuerzo por contratarlo según el reconocido periodista Santi Aouna en Footmercato.

Malang Sarr se formó en las categorías inferiores del Niza, con el que dio el saltó a la Ligue 1 en 2016, con apenas 17 años. Cuatro años más tarde se marcharía a la Premier League para fichar gratis por el Chelsea que lo acabaría cediendo al Oporto primero y al Mónaco después aunque entre medias se quedó un año en Stamford Bridge en el que jugó 21 partidos.

En el verano de 2024, dejaría el Chelsea para fichar por el Lens también a coste cero, tras dos años en los que fue de menos a más siendo titular indiscutible el último año y medio, vuelve a buscar una nueva oportunidad para ser importante, y la Real Sociedad está dispuesta a ofrecérselo.

Pero como decimos, no es el único club interesado, al menos no el único que ha movida ficha ya que en Francia también está muy interesado el Olympique de Marsella, quien ha mantenido contactos con el agente del futbolista para conocer la condiciones del central francés.

Una plantilla para competir en la Europa League

La Real Sociedad se enfrenta a una exigente temporada, en la que tendrá que hacer frente a cuatro competiciones: La Liga, la Copa del Rey, la Europa League y la Supercopa de España, de ahí la misión de hacer una plantilla a la altura de las exigencias.

Para preparar esta ilusionante temporada, Pellegrino Matarazzo llevará a cabo una pretemporada de cerca de seis semanas antes de debutar en Liga el fin de semana del 16 de agosto contra el Real Madrid en el Bernabéu, aunque todo apunta que este choque será aplazado ya que el conjunto blanco cuenta con varios mundialistas en semifinales, por lo que se jugaría entre la jornada dos y tres del campeonato.

Sea como fuere, antes del debut oficial en LaLiga, los de Matarazzo disputarán un total de seis partidos amistosos ante el Racing de Santander, los equipos ingleses Wolverhampton Wanderers y Aston Villa, el Toulouse francés, y el Colonia alemán en un doble partido, de ahí que la intención tanto de la dirección deportiva como del técnico no es solo preparar físicamente bien a los jugadores para una temporada larga y ambiciosa, sino también conformar una plantilla competitiva para hacer un buen papel en todas las competiciones.