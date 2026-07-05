La Real Sociedad se pone manos a la obra con 17 futbolistas del primer equipo

Primer entrenamiento de pretemporada de los Pellegrino Matarazzo que se ha celebrado en Zubieta con el calor y aproximadamente medio millar de aficionados en las gradas como testigos

La Real Sociedad de la temporada 26/27 se ha puesto manos a la obra este domingo. Después de que este sábado se produjeran los habituales reconocimientos médicos de estos casos, Zubieta ha acogido el primer entrenamiento de pretemporada. Una sesión abierta al público de los de Pellegrino Matarazzo que ha contado con 17 futbolistas del primer plantel a los que se han unido 11 canteranos realistas.

Ha sido el pistoletazo de salida de la nueva campaña de la Real Sociedad que jugará en tres competiciones la temporada que viene, después de ser campeón de la Copa del Rey y, por tanto, lograr plaza en la Europa League. Se trata de la primera pretemporada para Matarazzo que llegó al club donostiarra a finales del pasado mes de diciembre.

Sergio Gómez adelantó un día su regreso de las vacaciones

Álex Remiro, Unai Marrero, Iñaki Rupérez, Álvaro Odriozola, Aihen Muñoz, Igor Zubeldia, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Arsen Zakharyan, Pablo Marín, Ander Barrenetxea, Sergio Gómez, Jon Karrikaburu, Mikel Goti, Jon Pacheco, Javi López y Carlos Fernández han sido los 17 futbolistas del primer equipo que se han entrenado este domingo. A ellos hay que unir los canteranos Aitor Fraga, Luken Beitia, Jon Balda, Álex Lebarbier, Ibai Aguirre, Mikel Rodríguez, Tomy Carbonell, Dani Díaz, Job Ochieng, Álex Marchal y Gorka Carrera.

Entre las novedades destaca la presencia de Sergio Gómez, quien ha adelantado un día su regreso de vacaciones previsto para este lunes. También ha sido día de reencuentros, los de los cuatro cedidos la temporada pasada que vuelven inicialmente a las filas realistas. Son los casos de Mikel Goti, Jon Pacheco, Javi López y Carlos Fernández. Kazunari Kita, adquirido recientemente en propiedad al Kyota Sanga japonés tras su cesión en la Real B, no ha estado presente en el entrenamiento por motivos personales.

Jon Martín y Beñat Turrientes se unirán al equipo este lunes, mientras que los venezolanos Jon Mikel Aramburu y Yangel Herrera, y el islandés Orri Oskarsson lo harán el jueves. Todos ellos disfrutaron de unos días más de vacaciones después de tener compromisos con las selecciones en la última ventana de verano.

Medio millar de aficionados y el calor como testigos del primer entrenamiento de la Real Sociedad

Alrededor de medio millar de aficionados se han dado cita para presenciar el primer entrenamiento de la Real Sociedad. Con el calor muy presente en Zubieta, la sesión ha comenzado con una charla de Pellegrino Matarazzo con sus futbolistas. Los ejercicios de posesión del balón, circulaciones y algunos rondos han estado muy presentes.

Los que se no se han entrenado con el grupo han sido los 'tocados' Álvaro Odriozola, Jon Gorrotxategi, Jon Pacheco, Carlos Fernández y Jon Balda que han realizado ejercicios de recuperación al margen. Las ausencias han sido la de los cuatro mundialistas de la Real Sociedad. Son los casos del croata Luka Sucic y Takefusa Kubo, ya de vacaciones tras ser eliminados, así como de Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes, quienes curiosamente se miden este lunes en el España-Portugal de los octavos de final.