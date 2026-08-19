Mamadou Sarr, nuevo nombre vinculado a la Real Sociedad

El central de 20 años pertenece al Chelsea, con el que tiene contrato hasta junio de 2033. Es el octavo nombre que aparece vinculado a la defensa de Pellegrino Matarazzo

La Real Sociedad sigue buscando un zaguero que trate de tapar el agujero que se ha visto en la pretemporada de los de Pellegrino Matarazzo. Los donostiarras han encajado 12 tantos en siete encuentros y además han sumado cuatro derrotas en este periodo. Ya han sido ocho los nombres que han sido vinculados a la Real Sociedad para ocupar el centro de la defensa donostiarra, nueve si contamos el fichaje que no llegó a cerrarse de Nayef Aguerd.

El último nombre en salir es el del central senegalés de 20 años Mamadou Sarr, perteneciente al Chelsea de Xabi Alonso. Según el periodista Santi Aouna, especialista en el mercado de fichajes, la Real Sociedad estaría buscando una fórmula de cesión para traerse a LaLiga a uno de los centrales con mas proyección de Senegal.

Mamadou Sarr, el fichaje al que aspira la Real Sociedad

Mamadou Sarr fue una apuesta fuerte del Chelsea el pasado verano ya que el cuadro de Londres pagó 20 millones de euros al Estrasburgo. Mamadou Sarr se quedó media temporada en el cuadro de la Ligue 1 como cedido pero finalmente volvió al cuadro inglés en el mercado invernal. Apenas contó Mamadou Sarr el pasado curso con oportunidades en el Chelsea y solo pudo participar en un total de seis encuentros, tres de ellos de la Premier League.

La Real Sociedad y el Chelsea, en conversaciones

El periodista citado anteriormente apuntó que la Real Sociedad y el Chelsea están en conversaciones para llegar a un acuerdo para la cesión del senegalés, con contrato hasta junio de 2033. Precisamente Real Sociedad y Chelsea disputaron un encuentro amistoso el pasado 15 de agosto en Stamford Bridge que terminó con triunfo para los de Xabi Alonso por 3-1. Mamadou Sarr no fue convocado por el tolosarra para medirse al que podría ser su nuevo equipo en la 2026/27. La Real Sociedad no es el único equipo que le sigue los pasos a Mamadou Sarr ya que Al Hilal de Arabia Saudí también estaría detrás del central senegalés.

La lista de pretendientes a la defensa de la Real Sociedad

Como apuntábamos anteriormente, Mamadou Sarr es un nuevo nombre que aparece vinculado a la Real Sociedad para llegar a la zaga de Pellegrino Matarazzo. El senegalés se une a Lautaro Rivero, Edson Álvarez (podría estar cerca su llegada desde el West Ham), Ladislav Krejci, Lutsharel Geertruida o Héctor Fort, defensa del FC Barcelona que llegaría para reforzar el lateral derecho.

Un mercado de poco movimiento en la Real Sociedad

La Real Sociedad ha sido de los pocos equipos que aún no se ha estrenado en el mercado de fichajes de verano. Los de Pellegrino Matarazzo siguen en la búsqueda de jugadores para reforzar la zaga en una temporada que se presenta ilusionante por la disputa de la Europa League, además de la Supercopa de España con Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid como rivales. Los donostiarras sí han reforzado su filial de cara a una nueva campaña en LaLiga Hypermotion que servirá para alimentar, cuando sea necesario, al primer equipo de Matarazzo.

La preocupación en la Real Sociedad es real ya que esta falta de movimiento en el mercado de fichajes se une al arranque de la temporada oficial el próximo 21 de agosto ante el Real Betis en la Cartuja. Si los donostiarras son capaces de ganar en el primer partido de Liga ante los verdiblancos, las cosas se verán de forma muy diferente en San Sebastián.