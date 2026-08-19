Apuntan al acuerdo total por el fichaje de Karrikaburu

El delantero de 23 años no cuenta para Pellegrino Matarazzo. Desde Burgos anuncian que su llegada es inminente al Plantío. Michu, director deportivo del club albinegro, bromeó en una de sus últimas apariciones públicas sobre el ariete vasco

Jon Karrikaburu podría tener los días contados en la Real Sociedad. El delantero de 23 años no ha contado para Pellegrino Matarazzo en la pretemporada de la Real Sociedad y tras apenas tener oportunidades el pasado curso con los donostiarras, podría terminar recalando en el Burgos, uno de los equipos que más ha interés ha mostrado por él.

Karrikaburu tiene contrato con la Real Sociedad hasta junio de 2027 y aunque la pasada temporada había muchas esperanzas puestas en él después de una cesión productiva en el Racing de Santander, las cosas no salieron como se esperaba.

La falta de oportunidades empuja a salir a Karrikaburu

Karrikaburu no ha tenido demasiadas oportunidades en la Real Sociedad desde que en el mercado de invierno llegó la primera de sus cuatro cesiones consecutivas con pasos por Leganés, Deportivo Alavés, Andorra y el anteriormente citado Racing de Santander. Ahora es el Burgos, un equipo que el pasado curso peleó por el ascenso a Primera de la mano de Ramis, quien pretende la llegada del delantero vasco al Plantío según ha apuntado 'Burgos Noticias'.

Acuerdo total por Jon Karrikaburu

El medio citado anteriormente apunta a que el Burgos y Jon Karrikaburu tendrían ya un "acuerdo total" para que el actual delantero de la Real Sociedad se convierta en nuevo jugador de la disciplina albinegra, entrenada por Sergio Francisco. Para que la llegada de Jon Karrikaburu se complete, la Real Sociedad y el propio Burgos deberán llegar a un entendimiento para que el delantero termine vistiendo la elástica burgalesa.

El Burgos, según informa la citada fuente, espera que el acuerdo con la Real Sociedad para el fichaje de Karrikaburu se cierre en las próximas horas para que así el delantero se pueda incorporar cuanto antes a los entrenamientos del cuadro albinegro.

El Burgos pretende que Karrikaburu se incorpore cuanto antes a los entrenamientos para que el delantero pueda ponerse a trabajar junto al grupo de cara al segundo choque de la temporada en LaLiga Hypermotion que llevará a los de Sergio Francisco a visitar El Molinón. El Burgos empezó la temporada ganando ante el Córdoba y demostró que por el momento no tiene problemas de cara a portería con goles de Álex Forés, llegado en este mercado desde el Villarreal, Javi Llabrés y David González.

Todo apunta a Karrikaburu, incluso en las apariciones públicas del director deportivo del Burgos, el ex futbolista Michu. En una de sus últimas apariciones ante los medios de comunicación, sonó un teléfono en la sala de prensa y a Michu, en tono de broma le decían "Karrikaburu". El director deportivo del Burgos se echaba a reír en un gesto que parecía ocultar que los albinegros estaban trabajando en la sombra por la llegada del delantero de la Real Sociedad.

El reencuentro de Karrikaburu con Sergio Francisco

Karrikaburu conoce bien al que podría ser su nuevo entrenado: Sergio Francisco. El técnico tomó el mando de la Real Sociedad el pasado curso tras la salida de Imanol Alguacil pero los malos resultados terminaron con su destitución y la posterior llegada de Pellegrino Matarazzo. Curiosamente, Sergio Francisco fue el técnico que le dio la mayoría de las pocas oportunidades que tuvo Karrikaburu el pasado año en la Real Sociedad. Si finalmente termina llegando Karrikaburu, se espera que su papel en el Burgos sea protagonista después de no haber visto portería el pasado curso y marcado nueve tantos con el Racing de Santander en el 2024/25.