Los movimientos de mercado que le restan a la Real Sociedad: central, lateral zurdo, Goti, Karrikaburu...

Erik Bretos, director deportivo del club txuri urdin, está centrado en el fichaje de un central que eleve el nivel de esa posición, tal y como se puede ver tras la oferta hecha por Krejci, pero también tiene que darle salida a algún jugador más cuando faltan menos de 20 días para que empiece la temporada de manera oficial

Quedan menos de 20 días para que comience la temporada de manera oficial para la Real Sociedad, contra el Real Betis el día 21 de agosto, y tiene trabajo por delante la dirección deportiva liderada por Erik Bretos ya que no sólo tiene que fichar sino que tiene que darle salida a todos aquellos jugadores con los que Pellegrino Matarazzo no cuenta los cuales son unos cuantos.

Los movimientos de mercado que tiene pendientes Erik Bretos en este mes de agosto

En el apartado de fichajes son dos los frentes en los que está concentrada la Real Sociedad: el central y la llegada de un posible extremo.

La Real Sociedad, en estos momentos, está trabajando, sobre todo, en la incorporación de un central que eleve el nivel de una posición en la que actualmente tiene en nómina a Jon Martín, Igor Zubeldia y Jon Pacheco más lo que puedan aportar Luken Beitia y Kazunari Kita. El club vasco ha hecho una oferta por Ladislav Krejci, que juega en el Wolverhampton Wanderers, pero su fichaje está difícil por las altas exigencias del club inglés a pesar de que el jugador está abierto a firmar por la Real Sociedad.

Por otro lado, está la opción de fichar a un extremo. Actualmente la Real Sociedad cuenta con Ander Barrenetxea, Take Kubo y Gonçalo Guedes como jugadores que den plenas garantías ya que el rendimiento de Arsen Zakharyan en dicha demarcación es cuestionable. También puede jugar ahí Mikel Oyarzabal, pero el de Eibar es ya más delantero que extremo que era la posición que ocupaba en el inicio de su carrera deportiva.

La otra arista en la que trabaja Erik Bretos son las salidas ya que el director deportivo de la Real Sociedad le tiene que encontrar equipo a aquellos futbolistas que no entran en los planes de Pellegrino Matarazzo.

Son dos los jugadores que tienen ahora mismo el cartel de transferibles: Mikel Goti y Jon Karrikaburu. Ambos no van a gozar de minutos y están llamados a salir a equipos de Segunda división en donde los dos canteranos de la Real Sociedad tienen buen cartel.

Por otro lado, está el tema de resolver el overbooking existente en la posición de lateral izquierdo en donde sólo Sergio Gómez tiene un puesto asegurado. El otro sitio se lo disputan Javi López, Aihen Muñoz y el canterano Jon Balda.

No parece que vaya a haber movimientos en la portería que era el otro foco que se abrió semanas atrás cuando Álex Remiro dejó la puerta abierta para marcharse de la Real Sociedad. De momento, el club vasco no ha recibido oferta alguna por el guardameta de Cascante el cual tiene una temporada más de contrato. En caso de que no llegue una propuesta económica que satisfaga al club vasco, todo apunta a que se quedará. De hecho, hace unas semanas, el propio Erik Bretos ya dijo que, en principio, contaba con que siguiera Remiro para así tener una posición de portero de plenas garantías con Unai Marrero y con el propio Álex Remiro.