Taylor Fritz - Rafa Jódar: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online a Jódar en la final del ATP 500 de Washington

Rafa Jódar juega ante Taylor Fritz la segunda final ATP de su carrera y la primera en un torneo de categoría 500

Rafa Jódar sigue rompiendo su propio techo. Desde abril ha alcanzado su primera final ATP 250 -y la ha ganado-, su primera semifinal de un ATP 500, los cuartos de final en un Master 1.000, primero, y en un Grand Slam, después- Y ahora, ha dado un paso más sobre esas semifinales logradas en el ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) y se ha metido en una final de un torneo de esta categoría.

Con eso ya se ha asegurado empezar la gira norteamericana entre los 15 primeros del mundo, puesto en el que aparecerá mañana lunes. Y muy cerca de estar entre los 8 mejores de la temporada, una pelea en la que ya se ha metido pase lo que pase en el duelo ante Taylor Fritz.

El norteamericano, que renace con el 'regreso a casa' y que ya demostró hace dos años en el US Open que es uno de los grandes rivales a batir en esta superficie, parte como claro favorito en esta final, pero Rafa Jódar ya ha batido en Washington, entre otros, a cabezas de serie como Fils o Musetti, y a un Tabilo que venía en un gran momento. Y, a los dos últimos les ha ganado tras perder el primer set. Llega, por tanto, lleno de confianza.

El tenista madrileño sigue creciendo conforme pasa la temporada. Prefirió no jugar los torneos de tierra tras Wimbledon para preparar la pista rápida norteamericana y la apuesta le está saliendo redonda.

¿A qué hora se juega el Taylor Fritz - Rafa Jódar?

El partido entre Taylor Fritz y Rafa Jódar, final masculina del ATP 500 de Washington 2026 tendrá lugar este domingo 2 de agosto en la capital estadounidense.

El encuentro se juega en el segundo turno de la pista central, tras la final femenina que disputan Pegula y Eala. Está programada no antes de las 14:30 horas en Washington. Por lo que, como pronto, comenzará a las 20:30 horas en España.

Dónde ver por TV y online la final de Rafa Jódar en Washington 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del este ATP 500 de Washington y es la que retransmite los partidos de este torneo a través de sus dos canales. En este caso, el duelo entre Rafa Jódar y Taylor Fritz lo televisará a través de M+ Deportes.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición del torneo estadounidense, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.