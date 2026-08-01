Nuevos escándalos del tenis y fuera cuatro años una campeona de Grand Slam

La ITIA ha confirmado la sanción de cuatro años de Vondrousova; casi cinco tendrá que estar, por corrupción, la rusa Sukhotina

Semana movida en el mundo del tenis, que tendrá consecuencias futuras y que se recordará como ya lo hizo cuando se supo que la excampeona de Wimbledon en 2023, la checa Marketa Vondrousova, iba a ser sancionada con cuatro años sin poder jugar.

Cuando se dio a conocer la noticia, un gran número de tenistas salieron a defenderla y compararon su caso con los de Jannik Sinner e Iga Swiatek, que dieron positivo hace dos años y saldaronn su situación con leves sanciones.

La checa fue sancionada con cuatro años por negarse a pasar un control antidopaje en diciembre. Vondrousova no entregó la muestra requerida a un oficial de control antidopaje (OCD) en una prueba realizada, el 3 de diciembre del pasado año, fuera de competición y cuando la temporada ya estaba acabada.

Este viernes, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) ha confirmado la sanción de cuatro años y le ha dado un plazo de 21 días para que apele ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Según ha publicado la ITIA, ha ratificado esta sanción al no encontrar justificación en las razones que la ex top-10 ha dado para justificar su negativa. La checa argumentó que sufría de estrés y de mala salud mental, pero no le ha servido. Ante esto, la ITIA señala que su negación a hacerse la prueba no tiene justificación.

En el comunicado con el que se confirma la sanción, la directora ejecutiva de la ITIA, Karen Moorhouse, asegura que "las pruebas impredecibles -por sorpresa, como es el caso- son una herramienta esencial para proteger el deporte limpio". "El tribunal independiente finalmente apoyó ese principio. Este caso es un recordatorio importante de que los jugadores pueden ser sometidos a pruebas en cualquier momento y lugar, y que la negativa conlleva un riesgo significativo", advierte.

Cuatro años por corrupción para otra tenista

La confirmación de la sanción de Marketa Vondrousova no es la única que se ha conocido, pues una sanción aún más dura ha recibido la tenista rusa Anastasia Sukhotina, que no podrá volver a competir en los próximos cuatro años y 10 meses.

En su caso no es por doping, sino por corrupción. La rusa, que llegó a ser la número 607 del mundo, ha admitido ocho infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis entre 2019 y 2024.

La última sanción no ha recaído sobre una tenista sino sobre un directivo, el ex capitán del equipo de Copa Davis de Azerbaiyán, Yalchin Manafli, alguien muy relacionado con el tenis en su país y que también ha sido director de torneos del ITF World Tour. La sanción es provisional y la ITI lo acusa de negarse a permitir el análisis de su teléfono móvil para una investigación, ante la sospecha de acciones fraudulentas.

"Existen pruebas sustanciales que justifican la suspensión provisional", asegura el especialista en arbitraje Philippe Cavalieros. De momento, queda suspendido de sus funciones hasta que haya una sentencia firme en su caso.