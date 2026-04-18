Los tribunales ya esperan a Marketa Vondrousova: la sanción que puede retirar a la campeona de Wimbledon

Si le aplican las normas de la AMA a Marketa Vondrousova, la checa, quien ha reconocido en las últimas horas su problemas de salud mental, podría tener que colgar su raqueta a nivel profesional

Marketa Vondrousova dijo basta hace unos meses. La tenista checa quiso solucionar los problemas mentales que ha confesado hace unos días que padece antes de volver a coger la raqueta. Lo único malo es que, en caso de superarlos, podría no volver a usarla a nivel profesional, porque podría recibir una dura sanción por dopaje.La ganadora de Wimbledon en 2023 ha usado sus redes sociales para asegurar que no se encuentra bien psicológicamente: "Durante mucho tiempo, he lidiado con lesiones, presión constante y problemas de sueño persistentes que me dejaban exhausta y vulnerable. Poco a poco, me fueron desgastando más de lo que probablemente me di cuenta en su momento. Además, años de mensajes de odio y amenazas han afectado mi sensación de seguridad en mi propio espacio".

No le abrió la puerta al control antidopaje

En este mismo sentido, ha explicado el porqué tuvo problemas al afrontar un control antidopaje: "Cuando alguien llamó a mi puerta tarde en la noche sin identificarse ni seguir el protocolo, reaccioné como una persona asustada. En ese momento, se trataba de sentirme segura, no de evitar nada. Los expertos confirmaron que sufrí una reacción de estrés agudo y un trastorno de ansiedad generalizada. En ese momento, el miedo nubló mi juicio y no pude procesar la situación racionalmente".

Y ahora justifica su miedo con otro caso, que ocurrió en 2016 y que acabó con Petra Kvitova acuchillada en su casa: "Después de lo que le pasó a Petra, no recibimos a desconocidos a la ligera. Estoy intentando poco a poco recuperarme, tanto dentro como fuera de la cancha. El tenis siempre ha sido mi mundo, pero ahora mismo también me estoy concentrando en sanar y superar esto de la mejor manera posible".Por último, ha confesado cuáles son sus planes de futuro: "Sigo trabajando para limpiar mi nombre, pero al mismo tiempo necesito cuidarme. Gracias a mi novio, a mi familia y a todos los que me han apoyado; significa muchísimo para mí. Por ahora, me estoy tomando un tiempo para respirar y recuperarme".

La sanción que le puede caer a Marketa Vondrousova

El caso de Marketa Vondrousova ya tiene juicio a la vista. La checa alegará que fue una maniobra invasiva y fuera de lo común que se presentaran en su habitación, mientras que la AMA se defenderá demostrando que está llevando a cabo este tipo de controles con cada vez más frecuencia.

Será en el mes de junio cuando se dictamine si se libra de la sanción estipulada para aquellos deportistas que se niegan a hacerse un control antidopaje o, si por el contrario, le castigan con una sanción de cuatro años de suspensión.

En el caso de ser esto último y con 26 años, la tenista checa no podría volver a ejercer su profesión hasta los 30, por lo que podría decir adiós prácticamente a su vida en el circuito WTA. Los tribunales ya le esperan para el partido más difícil de su carrera.