Atlético - Real Sociedad, en directo | Final Copa del Rey 2026 en Sevilla: previa, aficiones, alineaciones y última hora

Sigue en ESTADIO Deportivo la última hora y toda la previa de la final de la Copa del Rey que se celebra en La Cartuja de Sevilla esta noche...

Aquí les iremos contando la última hora de ambos equipos, el ambiente por las calles de Sevilla y repasaremos los aspectos más importantes de la final...

Arrancamos con nuestro directo de las horas previas de la final de la Copa del Rey que esta noche jugarán Atlético de Madrid y Real Sociedad.

La Policía Nacional evita una gran pelea en Sevilla en la previa de la final de la Copa del Rey

Comenzamos con la ultimísima hora y esto pasó anoche. La policía tuvo que intervenir para evitar una enorme pelea entre aficionados de ambos equipos.

El Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado un plan integral para garantizar seguridad, movilidad y limpieza, con cientos de profesionales trabajando antes, durante y después del partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.

Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentan esta noche, a partir de las 21:00 horas, en busca del ansiado título de Copa del Rey en un estadio de La Cartuja lleno a rebosar y que busca un nuevo campeón. Pero antes, las aficiones disfrutarán de las horas previas por las calles de Sevilla y sus respectivas 'fan zones'.

Habrá mucha música, muchos cánticos y mucha diversión con varios DJ y artistas como Süne, Brigade Loco o del Toro, que animará a la afición txuri urdin en la 'fan zone' que la Real Sociedad ha instalado en Sevilla, donde un pasacalles multitudinario arrancará a las seis y media de la tarde rumbo a La Cartuja.

La 'fan zone' txuri urdin estará instalada en la avenida Carlos III, arrancará a las once de la mañana, y cerrará una hora después de la final tras retransmitir en vivo el partido gracias a una pantalla gigante. Por otro lado, las puertas de La Cartuja se abrirán a las 18:00 hora, tres horas antes del partido, y habrá un pasacalles desde la 'fan zone' hasta la sede de la final.

La 'fan zone' del Atlético de Madrid está instalada en el Parque del Alamillo, a escasos minutos andando del Estadio de La Cartuja, aproximadamente a unos 15 minutos.