Simeone, antes de la final de la Copa del Rey: "Nosotros jugamos el martes Champions, ahora volvemos a tierra"

El entrenador del Atlético de Madrid repasa como llega su equipo a la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad y subraya el estado emocional de la plantilla tras haber hecho un esfuerzo inhumano por alcanzar las semifinales de la Champions League

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad cuentan las horas para verse las caras en la final de la Copa del Rey. Ambos equipos llegan a La Cartuja con la ilusión de levantar el título copero y con la esperanza de poder brindarle un nuevo trofeo a la afición. Simeone suma más de 13 temporadas en el banquillo del Atlético de Madrid y conoce, como nadie, lo que supone tocar plata con el cuadro rojiblanco. La final, como todas, no será un trámite fácil y más cuando vienes de jugar en martes en la Champions League ante el Barcelona. "Nosotros jugamos el martes Champions, ahora volvemos a tierra", destacaba Simeone en la rueda de prensa previa al choque para subrayar que el equipo está centrado en el partido del sábado en Sevilla.

Rueda de prensa de Simeone antes de la final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid suma 13 años sin ganar la Copa del Rey: "Uno siempre termina evolucionando en la vida, los entrenadores y futbolistas lo mismo. Hemos ido creciendo como el club, con un plan y una búsqueda, en eso cambiamos poco".

Estado emocional de la plantilla de cara a la final de la Copa del Rey: "Sabemos lo bonito que es jugar una final para cualquier deportista, ambos darán todo por ganar, nosotros jugamos el martes Champions, ahora volvemos a tierra, que es lo que cuenta y sabemos las dificultades que nos vamos a encontrar, un rival con buenos futbolistas y jóvenes".

Agradecimiento a la afición del Atlético de Madrid: "Gracias, gracias y gracias por todo el apoyo desde que llegué en el 95, en mi final de carrera, cuando empecé con las dificultades del equipo cuando iniciamos el crecimiento....Gracias, no puedo decir otra cosa".

Clave para ganar la final: "No hay una regla, la edad no cuenta, siempre digo que un joven o un jugador de 36 años pueden tener una cabeza privilegiada. La mente y la fuerza y el partido lo tienen en sus cabezas y los que puedan resolverlo mejor en el andar de los partidos saldrán beneficiados. Con entusiasmo, fe, humildad y seguridad".

Imaginación de cara a la final de la Copa del Rey: "Siempre imagino lo mejor, no tengo otro pensamiento, no es sólo ganar una Copa, es un propósito para un montón de cosas".

Presencia de Pablo Barrios: "Todos los que estén mañana en la convocatoria nos podrán ayudar, Pablo estará".