Simeone, roto tras perder la final de Copa: "Queríamos y necesitábamos ganar"

El técnico del Atlético de Madrid asume la derrota ante la Real Sociedad en la Copa del Rey y señala la falta de contundencia como clave del desenlace en La Cartuja

Simeone antes de la tanda de penaltis del Atlético - Real Sociedad en la final de la Copa del ReyIMAGO

Diego Pablo Simeone analizó con dureza la derrota del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, disputada en el Estadio de La Cartuja. Tras el 2-2 en los 120 minutos y la posterior caída en la tanda de penaltis, el técnico argentino reconoció el golpe emocional que supone perder un título. “Me duele haber perdido hoy, mucho. Queríamos y necesitábamos ganar, pero no pudimos hacerlo”, afirmó.

El encuentro estuvo marcado por la igualdad y los momentos de alternancia en el dominio, pero terminó decidiéndose por detalles. El Atlético reaccionó a los goles rivales y llevó el partido al límite, aunque la falta de acierto en momentos clave y la eficacia de la Real Sociedad acabaron inclinando la balanza.

Un inicio irregular que marcó el partido

Simeone no escondió que su equipo entró mal al encuentro, algo que condicionó el desarrollo inicial. “No entramos bien al partido, pero supimos reaccionar a sus goles”, explicó el entrenador, que vio cómo su equipo fue de menos a más.

El técnico destacó que, pese a ese inicio, el equipo logró recomponerse y competir: “En el segundo tiempo empatamos y pudimos encontrar el tercero”. Esa reacción permitió al Atlético mantenerse con opciones reales de conquistar el título.

La falta de contundencia, clave en la derrota

Uno de los aspectos más repetidos por Simeone en su análisis fue la diferencia en la eficacia entre ambos equipos. “La contundencia que nos faltó en las acciones de Johnny y Baena, la tuvieron ellos”, señaló.

El técnico insistió en que el partido pudo resolverse en los 90 minutos: “El partido era en los 90, era el gol de Johnny, el gol de Baena. Esa contundencia que se necesita esta vez la tuvieron ellos y nosotros no”.

En ese sentido, reconoció el buen trabajo ofensivo de la Real: “Tuvieron el mérito de ser contundentes en el momento importante”.

Igualdad máxima hasta la prórroga

Tras el empate en el tiempo reglamentario, el duelo se alargó hasta la prórroga, donde ambos equipos mantuvieron la intensidad pese al desgaste acumulado. Simeone valoró el esfuerzo de sus jugadores en ese tramo.

“En la prórroga tuvimos una cada uno y creo que competimos muy bien. Lo dimos todo”, afirmó, destacando el compromiso del equipo en una final de máxima exigencia.

El técnico también contextualizó el cansancio tras el reciente esfuerzo ante el FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League: “Venimos de un gran esfuerzo y es normal que lo termines pagando”.

Un vestuario golpeado, pero sin reproches

Tras el partido, Simeone optó por un mensaje de apoyo hacia sus jugadores. “No hay mucho que decirles. Hicieron un gran esfuerzo y toca estar cerca de ellos”, explicó.

El entrenador dejó claro que no era momento de críticas internas: “Ellos saben que hicieron un esfuerzo enorme”. La sensación en el vestuario es de haber competido, pero también de haber dejado escapar una oportunidad importante.

La afición, protagonista sin consuelo

En relación con los aficionados, Simeone fue directo y sincero. “Ellos no necesitan mensajes, sino ganar”, aseguró, dejando claro que el único camino para responder a la afición es con resultados.

La final generó una gran expectación y el ambiente en La Cartuja fue de máxima exigencia, con el Atlético arropado por su gente en busca del título.

Un golpe duro en la temporada

La derrota supone un revés importante para el Atlético de Madrid, que tenía en la Copa del Rey una de sus grandes oportunidades para levantar un título este curso.

Simeone no ocultó la dimensión del golpe: “Queríamos y necesitábamos ganar”. Esa necesidad refleja la ambición del equipo y la importancia que tenía esta final de cara al último mes de competición.

Sin mirar aún a la Champions

Preguntado por los próximos retos, el técnico evitó cambiar el foco. “No estoy pensando en el Arsenal. Me duele lo de hoy mucho”, afirmó, dejando claro que la prioridad era asimilar la derrota.

El Atlético deberá recomponerse rápidamente, pero el impacto emocional de la final todavía pesa en el equipo. Cuando termine el duelo, las semifinales de Champions pasarán a ser la prioridad colchonera.

Reconocimiento a la Real Sociedad

Simeone también se acordó de dar la enhorabuena al rival. “Primero felicitar a la Real Sociedad. Es un rival que hizo el partido que tenía que hacer”, señaló.

El conjunto donostiarra supo resistir en los momentos complicados y mostró mayor eficacia en las acciones decisivas, especialmente en la tanda de penaltis.

El Atlético se queda así a las puertas del título, con la sensación de haber competido hasta el final, pero también con la frustración de no haber podido transformar ese esfuerzo en una victoria.