Volvieron los pitos al himno de España en la final de Copa del Rey

La pitada al himno español marcó los prolegómenos del duele entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, mientras la afición ‘txuri-urdin’ emociona con un tifo en memoria de Aitor Zabaleta

Felipe VI, Rey de España, mira antes del partido final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad en el Estadio de la CartujaIMAGO

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad estuvo marcada por la polémica en los instantes previos, cuando una parte del público silbó el himno de España en el estadio de La Cartuja.

El acto se produjo justo antes del inicio del partido, con el rey Felipe VI presente en el palco. Mientras una parte de la grada pitaba, otro sector respondió mostrando banderas españolas y desaprobando el gesto.

Una pitada recurrente en las finales de Copa

No es la primera vez que ocurre una situación similar en una final copera. Este tipo de protestas ya se vivieron en anteriores ediciones, como en la final de 2009 entre FC Barcelona y Athletic Club, y también en la pasada temporada.

Durante aproximadamente 45 segundos, el himno sonó en La Cartuja en un ambiente dividido, reflejo de la tensión habitual que rodea este tipo de partidos con gran carga emocional y simbólica.

El homenaje a Aitor Zabaleta emociona a La Cartuja

Más allá de la polémica, uno de los momentos más impactantes de la previa lo protagonizó la afición de la Real Sociedad con un espectacular tifo dedicado a Aitor Zabaleta.

El seguidor txuri-urdin fue asesinado en 1998 en los alrededores del Vicente Calderón antes de un partido europeo, y su recuerdo sigue muy presente entre los aficionados del club donostiarra.

El mosaico, acompañado por los colores de la Real Sociedad y una ikurriña, convirtió la grada en un homenaje cargado de emoción. Más de dos décadas después, su figura sigue siendo un símbolo para el club.

Un recuerdo que sigue muy presente en la Real Sociedad

El presidente del club, Jokin Aperribay, había subrayado en los días previos que “Aitor siempre está con nosotros”, destacando su figura como elemento motivador para la final. También desde las instituciones locales, como el Ayuntamiento de Donostia, se insistió en el valor simbólico de su memoria, asociada a los valores de respeto y pasión por el fútbol.

Para la afición desplazada a Sevilla, el homenaje fue mucho más que un gesto: representó una reivindicación colectiva y un recuerdo imborrable dentro de la historia del club.

Problemas de acceso y tensión en los exteriores

La previa del encuentro también estuvo marcada por dificultades en los accesos al estadio. Miles de aficionados denunciaron largas colas, embudos y retrasos para entrar a La Cartuja.

Algunos seguidores señalaron que los controles de seguridad ralentizaron el acceso, mientras que desde la organización se defendió que los procedimientos eran los habituales para un evento de estas características. Pese a ello, la mayoría de los asistentes logró acceder a sus localidades a tiempo para el inicio del partido, en un estadio completamente lleno.

Una final marcada por emoción, tensión y simbolismo

El ambiente en La Cartuja combinó todos los ingredientes habituales de una gran final: pasión, polémica y momentos de fuerte carga emocional.

La pitada al himno volvió a abrir el debate en torno a este tipo de actos, mientras que el homenaje a Aitor Zabaleta recordó el lado más humano y sensible del fútbol.

En ese contexto, la final entre Atlético de Madrid y Real Sociedad no inició siendo solo un partido, sino todo un reflejo de lo que rodea al fútbol en citas de máxima relevancia.