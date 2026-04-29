Giro de guion con Turrientes y Luka Sucic

Los centrocampistas son dos de los futbolistas que más beneficiados se han visto desde la llegada de Pellegrino Matarazzo. Han pasado de no jugar nada con Sergio Francisco a ser titulares indiscutibles lo que ha clarificado sus respectivos futuros deportivos cuando hace sólo unos meses iban a marcharse de la Real Sociedad

Beñat Turrientes y Luka Sucic son dos de los futbolistas a los que más les ha cambiado la vida en los últimos meses en la Real Sociedad. Han vivido la cara más amarga del fútbol para luego disfrutar de la más alegre en una misma temporada. El detonante de este cambio ha sido Pellegrino Matarazzo que rescató a los dos centrocampistas del ostracismo en el que estaban con Sergio Francisco para convertirlos en titulares indiscutibles. Su nuevo rol dentro de la Real Sociedad deja claro que ninguno de los dos saldrán del club en el próximo mercado de fichajes de verano cuando hace unos meses estaban en la rampa de salida.

Beñat Turrientes estuvo abierto a cambiar de aires el pasado mes de enero, llegando a contar con sondeos de equipos de Primera división, mientras que el nombre de Luka Sucic, el cual nunca se entendió con Sergio Francisco, estuvo sobre la mesa de algún que otro director deportivo de la Serie A de Italia.

La nueva vida de Beñat Turrientes en la Real Sociedad

Beñat Turrientes ha tenido que esperar pacientemente una oportunidad para ganarse, al fin, un puesto como titular en la Real Sociedad. El centrocampista tuvo altibajos con Sergio Francisco, quien nunca le dio la continuidad necesaria para mostrar su valía.

El de Beasain solo tuvo la oportunidad de disputar 279 minutos en 8 de los 16 partidos de LaLiga en los que Sergio Francisco dirigió a la Real Sociedad. Ese pequeño rol no tiene nada que ver con la importancia que le ha dado Pellegrino Matarazzo que lo ha usado en 15 de 16 partidos, teniendo la oportunidad de jugar 816 minutos.

Por si fuera poco, Beñat Turrientes ha sido titular en la final de la Copa del Rey que la Real Sociedad le ganó al Atlético de Madrid.

Luka Sucic, el renacido

Otro de los grandes beneficiados con el cambio de entrenador en la Real Sociedad ha sido Luka Sucic. El croata estaba defenestrado con Sergio Francisco como entrenador y estaba por marcharse del club vasco en el pasado mercado de invierno porque estaba en peligro su participación con Croacia en el próximo Mundial 2026.

Luka Sucic, al comienzo de la temporada, sólo disputó 130 minutos en 5 de los 16 partidos de LaLiga que comandó Sergio Francisco a la Real Sociedad. Con Pellegrino Matarazzo toda ha cambiado para el balcánico quien ha disputado 632 minutos en 11 de 16 partidos de LaLiga y si no ha jugado más es porque tuvo una pequeña lesión muscular que lo tuvo entre algodones durante unas semanas.

Además, Luka Sucic fue titular, y jugó todo el partido, en la final de la Copa del Rey que le ganó la Real Sociedad al Atlético de Madrid, quedando así claro que es un jugador muy importante para Pellegrino Matarazzo.

Ambos de la generación 2022 y con contrato a largo plazo, Turrientes hasta el verano de 2030 y Luka Sucic hasta el año 2029, la Real Sociedad no tiene la intención de desprenderse de ninguno de ellos durante el próximo mercado de fichajes de verano. Ni los jugadores se les pasa por la cabeza, al menos a Turrientes que ya ha dicho que es feliz y que no piensa en irse. "Siempre he dicho que quiero jugar aquí toda la vida. En el fútbol nunca se sabe. Yo sé de dónde vengo y sé que ha habido etapas en las que no he tenido minutos aquí. Ahora estoy disfrutando y quiero seguir así. Mi intención es seguir aquí".