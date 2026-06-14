El mercado se mueve por Álex Remiro: la Real Sociedad se prepara para un posible adiós

Al interés de Barça y Aston Villa si acaba saliendo el 'Dibu' rumbo a Turín, el Mónaco ha sido otro de los clubes que ha preguntado a la Real Sociedad por su situación; el meta escucha ofertas y está abierto a salir, aunque tampoco descarta continuar en Zubieta

Álex Remiro está en el punto de mira de varios clubes este verano. El meta de la Real Sociedad, tras confirmarse su ausencia en la lista definitiva de la Selección española para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, disfruta de unas merecidas vacaciones tras completar su séptima temporada como portero txuri urdin y con más opciones que nunca de salir de San Sebastián.

Es por eso que el meta de Cascante también está atento al teléfono. Si todo empezó con el interés del Barcelona desde hace unos meses, la semana pasada se unía el Aston Villa y el último en aparecer ha sido el AS Mónaco. Según ha desvelado Noticias de Gipuzkoa, el conjunto monegasco y la Real Sociedad han tenido varias conversaciones en las últimas semanas en las que ha salido el nombre de Álex Remiro a la palestra, aunque de momento no ha ido más allá en su interés por el meta txuri urdin.

También se ha rumorado con el posible interés del Nápoles, destapaco por Mundo Deportivo y que vendría motivado por la recomendación del entrenador de porteros español que tienen allí, Alejandro Rosalén. El club italiano estaría dispuesto a realizar un intercambio con su portero, Alex Meret, que como Remiro, acaba contrato el 30 de junio de 2027, pero el meta italiano no tiene, de momento, muy claro este movimiento, de ahí que no se haya avanzado en esta vía.

Por su parte, el jugador está abierto a una salida, tan sólo le queda un año de contrato con la Real Sociedad y escucha ofertas, aunque continuar en San Sebastián es una posibilidad que sigue sobre la mesa. Todo dependerá de cómo avance el mercado de fichajes, pues no se antoja a que podría ser una operación que se vaya a realizar en las primeras semanas del mercado.

El Aston Villa, por si se va el 'Dibu' Martínez

De momento, todo está muy parado, pero cualquier movimiento en una de las porterías de clubes europeos podría propiciar un efecto dominó que acelerara todo, como podría ser el caso de la portería del Aston Villa. El 'Dibu' Martínez está en la órbita de la Juventus, que está apretando para hacerse con los servicios del internacional argentino para su portería.

Este fuerte interés obliga al Aston Villa a su vez a mirar opciones para su portería, y la de Álex Remiro, como ya contamos en ESTADIO Deportivo, es una de ellas. Unai Emery conoce muy bien al meta de Cascante, sabe de su experiencia en LaLiga y también en competición europea, por lo que lo ve como una apuesta segura para su portería y a un módico precio, ya que el cancerbero podría salir de San Sebastián por una cifra que rondara entre los ocho y diez millones de euros.

El Barça espera y la Real se mueve

Pero el Barcelona todavía no ha dicho su última palabra. Hansi Flick contará la próxima temporada con Joan García y Wojciech Szczesny pero no descartan un movimiento por el de Cascante teniendo en cuenta que el polaco tiene 36 años y acaba contrato en 2027, por lo que apuntalaría así la portería para la próxima temporada.

La Real Sociedad también se mueve. Es consciente del interés que despierta su portero y aunque la confianza en Unai Marrero es absoluta, se barre el mercado de porteros para ir adelantando trabajo en caso de salida de Remiro, Pellegrino Matarazzo ha puesto su mirada en varios de la Bundelisga, la cual conoce muy bien, pero cuyo nombre no ha salido todavía a la luz aunque los rumores apuntan a candidatos como Noah Atubolu, Florian Muller, Finn Dahmen, Bernd Leno o Steven Benda.