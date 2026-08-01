La Real Sociedad apunta alto para el central, pero el Wolverhampton dice 'no'

Erik Bretos ha intentado el fichaje de Ladislav Krecjí pero el conjunto inglés ha rechazado la propuesta donostiarra al considerarla demasiado baja

Un año más tarde, la Real Sociedad vuelve a tener el mismo problema: necesita un central de garantías. El verano pasado llegó en calidad de cedido Caleta-Car para suplir el adiós del también cedido Nayef Aguerd, pero el croata tampoco ha convencido como para afrontar el pago de la opción de compra que se reservó en su momento, por lo que volvemos a la casilla de salida.

Erik Bretos, director deportivo, debe encontrar un central de nivel para competir en LaLiga, Copa del Rey y Europa League junto a Jon Martín, siendo Igor Zubeldia, quien el año pasado no tuvo su mejor año, el que deba dar descanso a los dos titulares. De momento han sido varios los nombres vinculados con el eje de la zaga donostiarra, pero ninguno ha llegado a buen puerto, al menos de momento.

Y ahora hay que añadir uno más, pues según ha apuntado el periodista italiano Fabrizio Romano, la Real Sociedad ha intentando el fichaje del central checo Ladislav Krejcí, que jugó en el Girona y ahora está en las filas del Wolverhampton, con el que ha descendido a la Championship inglesa.

Sin embargo, el club del Molineux Stadium ha rechazado la oferta txuri urdin, cuyo montante no ha trascendido, pero que evidentemente no llega a los 30 millones de euros que pagó el 'Wolves' el pasado verano por el checo y parece imposible que pueda acabar llegando a Anoeta si el club inglés no rebaja sus pretensiones por el internacional por la República Checa.

Una defensa incompleta

En estos momentos Pellegrino Matarazzo cuenta con cuatro centrales, pero no serán los que acaban formando la plantilla final para la 26/27. Además de Jon Martín, la gran noticia de la pasada campaña, también está el capitán Igor Zubeldia, que completó una campaña con altibajos también por culpa de la lesiones, así como Jon Pacheco, que regresa de su cesión al Deportivo Alavés, y el inexperto Luken Beitia.

Pellegrino Matarazzo no quiere volver a ser la defensa más goleada de LaLiga, dudoso premio con el que acabó la pasada campaña al encajar un total de 61 goles, empatado con la defensa del Levante. El técnico estadounidense sabe que con un agujero así en su defensa es imposible luchar por los puestos europeos, por lo que lo primero que debe cerrar en el eje de la zaga con un refuerzo de nivel.

Ante esta situación, la Real Sociedad necesita darle salida bien a Beitia, a Pacheco o incluso a los dos, para que sumen minutos en la elite, al mismo tiempo que Erik Bretos debe encontrar al menos un central de total garantías, o dos en el caso de que acaben saliendo ambos canteranos.

Además de Krejcí, que parece inalcanzable económicamente, ya han sido vinculados a la Real Sociedad otros centrales como Edson Álvarez o Jonathan Jesús, aunque de momento sigue sin llegar ningún efectivo para el centro de la defensa.