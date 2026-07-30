A las órdenes de Chygrynskiy: la nueva aventura de Rubén Pardo, exfutbolista de Betis y Real Sociedad

El mediocentro riojano de 33 años, que llevaba un año sin equipo, dará continuidad a una carrera deportiva con cerca de 400 partidos oficiales con su flamante fichaje por el FC Krasava Ysopnas: un cohete que se ha saltado todas las categorías en Chipre y que ahora sueña con Europa

Riojano de nacimiento, aunque criado en Donostia como canterano de la Real Sociedad, llegó a jugar casi 200 partidos oficiales con el primer equipo 'txuri-urdin' (2011-2020) y levantó una Copa del Rey; vivió seis meses de flechazo en el Real Betis, donde fue titular indiscutible durante su cesión en la segunda mitad de la 16/17; conoció la Ligue 1, de la mano del Girondins de Burdeos (2020), recuperó sensaciones en el CD Leganés (2020-2023), vivió una etapa muy positiva en Grecia de la mano del Aris de Salónica (2023-2025) y, después de un año buscando una buena oferta para retomar su carrera deportiva, se acaba de comprometer con el FC Krasava Ypsonas de la liga de Chipre.

Ésta es la historia de vida futbolística de Rubén Pardo Gutiérrez, mediocentro de 33 años, que llega a un club, el FC Krasava ENY, que se ha marcado unas ambiciosas aspiraciones de pelear por estar en los puestos altos en los torneos chipriotas y clasificarse para jugar competiciones europeas; en el siguiendo peldaño de su crecimiento meteórico después de mantener la máxima categoría en la pasada 2025/2026 tras llegar a la Cyprus League desde la tercera categoría nacional con dos ascensos casi consecutivos.

Rubén Pardo ha firmado por una campaña, hasta el 30 de junio de 2027, y el dato que hace aún más curioso este exótico reto lo aporta otro nombre muy recordado en LaLiga española: el de Dmitro Chygrynskiy, dominante central de la selección ucraniana o del Shakhtar Donetsk que naufragó en el FC Barcelona de Pep Guardiola y pasó a los anales como uno de los peores fichajes de la historia culé será su entrenador en el Krasava Ypsonas.

El Krasava compra experiencia: 387 partidos con 67 goles generados en 15 años al máximo nivel

"Con casi 400 partidos en su carrera, Rubén Pardo va a aportar experiencia y calidad a un equipo que tiene como aspiraciones clasificarse a competiciones europeas después de salvarse en una campaña en la que han conseguido mantener la categoría después de conseguir dos ascensos en (uno a Segunda y otro a Primera) en menos de cinco años", explica su agencia de prensa, Iam Sports Solutions, en un comunicado remitido a ESTADIO Deportivo.

Para lograr alcanzar esas cotas tan altas, el Krasava ha buscado experiencia en Rubén Pardo, que tiene el mejor currículum del vestuario del conjunto chipriota. De la emergente plantilla que dispone ahora mismo el club, sólo Xavi Quintillá acumula más de 30 partidos al más alto nivel en el fútbol de Europa (con el Villarreal CF) y entre todos los jugadores inscritos suman un total de 72 goles generados en sus carreras, todos ellos con menos de 10 tantos en la máxima categoría.

Un dato que contrasta con los 67 goles que ha generado Rubén Pardo (40 en Primera división) en los 387 partidos que suma como profesional. El riojano ha celebrado 17 dianas y ha repartido 50 asistencias entre los 194 partidos oficiales con la Real Sociedad (7+34), los 107 con el CD Leganés (6+15), los 37 con la Real Sociedad B (1+1), los 24 en el Aris de Salónica (1 gol), los 16 en el Real Betis (1 gol) y los 9 en el Girondins de Burdeos (1 gol).

Rubén Pardo, siempre pendiente de su Real Sociedad y "con el Betis en el corazón"

Durante este largo año que ha pasado sin equipo, Rubén Pardo atendió a ESTADIO Deportivo el pasado mes de abril para explicar sus planes a medio plazo, analizar el papel de una Real Sociedad que pasó de coquetear con el descenso con Sergio Francisco a ganar la Copa del Rey con Pellegrino Matarazzo y clasificarse para la UEFA Europa League.

Además, explicó el enorme cariño que le guarda al Real Betis desde aquella breve pero intensa etapa y deseaba de manera sincera que pudiesen rematar su histórica clasificación para jugar la Champions League 21 años después: "Al Betis lo tengo marcado en el corazón. Fueron pocos meses, pero fueron meses muy intensos y muy buenos. La verdad es que, tanto mi familia como yo tenemos un recuerdo brutal de la experiencia en Sevilla, porque el Betis es uno de los clubes más grandes de España".

"Me trataron increíblemente bien a mí y a mi familia, en una situación complicada como estaba en aquel momento aquel Betis. Por eso, lo que siempre tendré son palabras de agradecimiento", explicaba allá por finales del pasado mes de abril, entre elogios para Manuel Pellegrini. Además, en el Aris coincidió con otros exverdiblancos como Loren Morón, Martín Montoya y Juankar Pérez; con los excanteranos sevillistas Julián Cuesta y Valentino Fattore o con el excapitán del RC Celta Hugo Mallo.