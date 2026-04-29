Rubén Pardo, ex del Betis, defiende la continuidad de Pellegrini: "Espero que el Betis siga con él muchos años"

El centrocampista, que esta temporada está sin equipo pero que no piensa retirarse, argumentó las razones por las que el club verdiblanco debe seguir confiando en el entrenador chileno el cual está cumpliendo de momento todos y cada uno de los objetivos que le han puesto desde que se hizo cargo del equipo

Manuel Pellegrini tiene una temporada más de contrato con el Real Betis Balompié, hasta el 30 de junio de 2027. Salvo sorpresa, no hay debate y el chileno continuará al frente del equipo verdiblanco una campaña más, manteniéndose el club ajeno a algunas voces críticas que han pedido la marcha del técnico al final de esta campaña, motivados principalmente por la eliminación contra el Sporting de Braga en los cuartos de final de la UEFA Europa League. Rubén Pardo, ex del Real Betis, que siempre tiene buenas palabras para el club bético, en el que jugó en la temporada 2016/2017, defiende la continuidad de Manuel Pellegrini en una entrevista en ESTADIO Deportivo.

-¿Te extraña un poco que se ponga en duda la continuidad de Pellegrini? ¿Lo entiendes?

Bueno, es que al final los entrenadores están expuestos a eso, ¿sabes? Es que es como, por ejemplo, hace unos años Imanol Alguacil en la Real Sociedad, después de unas temporadas brutales, la última temporada antes de irse hubo muchos momentos en los que se cuestionaba todo lo que hacía, sobre los cambios, sobre todo... Entiendo que mucha parte de la afición siempre quiere ver a su equipo ganar, siempre quiere que el equipo esté lo más arriba posible y cuando los resultados no acompañan nadie se acuerda de lo que ha pasado, ¿sabes? Lo primero que piden es que el entrenador se vaya... un cambio radical para que el equipo empiece a funcionar y eso es lo, para que me entiendas entre comillas, lo jodido del fútbol. Nadie tiene memoria de lo que ha hecho, por ejemplo, en este caso Pellegrini para el Real Betis, ¿no? Entonces, bueno, yo siendo futbolista y que he vivido muchas veces un cambio de entrenador, yo ahora mismo pediría paciencia porque al final eso no ha ido bien para el Betis y espero que ojalá, como te digo, el Betis siga con él muchos años y pueda ir, francamente, bien en todas las competiciones que juegue.

El centrocampista confía en un buen final de temporada del Real Betis

- ¿Cómo estás viendo al Real Betis?

Al final el Betis lo tengo marcado en el corazón porque fueron pocos meses, pero fueron meses muy intensos y muy buenos. Y la verdad que tanto yo como mi familia tenemos un recuerdo brutal de la experiencia en Sevilla, porque al final el Betis es uno de los clubes más grandes de España. Me trataron increíblemente bien a mí y a mi familia, en una situación complicada como estaba en aquel momento aquel Betis, y por eso siempre son palabras de agradecimiento. Después de unos partidos un poco difíciles, la victoria que sacaron en Montilivi fue muy importante para seguir en la pelea y estar lo más arriba posible. Que ojalá les vaya bien y puedan acabar también lo más arriba posible".

El Real Betis lo tiene todo a favor para quedar quinto clasificado en LaLiga ya que cuenta con ventaja de 6 puntos sobre sus más directos perseguidores cuando quedan 15 por jugarse. Uno de esos clubes es otro ex equipo de Rubén Pardo, la Real Sociedad, al que también ve bastante bien el centrocampista riojano.