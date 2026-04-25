Rubén Pardo, ex de la Real Sociedad, apuesta por un gran final de temporada: "La Real Sociedad es un club con mucha ambición y van a ir a quedar lo más alto posible"

El centrocampista de 33 años, que actualmente se encuentra sin equipo, atiende a ESTADIO Deportivo para repasar la campaña de su antiguo conjunto. El riojano se muestra muy feliz por el título de Copa del Rey y también afirma que cree que el club vasco va a pelear por la quinta posición

Rubén Pardo, ex futbolista de la Real Sociedad, da un repaso a la actualidad de su antiguo equipo después de haber ganado la Copa del Rey en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid. El centrocampista, en una extensa entrevista con ESTADIO Deportivo, se muestra muy feliz por el título ganado por el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo y apuesta porque ser campeón va a ser un impulso anímico para pelear la quinta posición de LaLiga que actualmente está en manos del Real Betis.

Rubén Pardo analiza la final de la Copa del Rey que ganó la Real Sociedad

- ¿Cómo has visto lo final de Copa?

La verdad que bien, sabíamos de la dificultad y de que era un partido difícil porque bueno, al final el Atlético de Madrid... mira en qué momento llegó después de eliminar al Barcelona en Champions y sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero yo estaba convencido que la Real con sus armas iba a poder sacar el partido y así fue, ¿no? Un partido que la primera parte apenas estuvo... la Real muy bien salió desde el primer minuto mentalizada de utilizar sus armas y salió todo redondo.

- ¿Cuáles fueron las claves para ti para que la Real Sociedad ganara la final de la Copa del Rey?

Pues bueno, sobre todo el planteamiento que tuvo la Real, que lo que te digo al final, salir desde el primer minuto mentalizado de que iba a ser un partido muy exigente donde el Atlético de Madrid nadie esperaba que iba a salir así. Apenas en un minuto, primer gol de la Real Sociedad, luego empataron y luego ese golito justo antes del descanso, que es cuando la Real se fue al descanso ya con esa victoria, con esa diferencia que le dio el poder estar más tranquila al descanso. Luego, a partir del segundo tiempo, el Atlético de Madrid se vino arriba, sabíamos el potencial que tenía el Atlético de Madrid, o que podía tener y luego la Real, estar juntitos, aguantar, tener esa pizca de suerte que tiene también en las finales, como la tuvo. Y luego, en la tanda de penaltis, pues bueno, confiar en Marrero como se dio y que para eso es un especialista".

- Unai Marrero estuvo espectacular en la tanda de penaltis de la final de la Copa del Rey

Ya en anteriores ocasiones se le vio mentalizado. Yo estuve dos semanas antes en Zubieta y le hablé, bueno, le saludé y demás y se le vio a un chico muy mentalizado que sabe muy bien lo que quiere y desde el primer momento se comió a los del Atlético de Madrid.

Rubén Pardo apuesta a que la Real Sociedad luchará por el quinto puesto de LaLiga

- ¡Ves a la Real Sociedad luchando por el quinto puesto de LaLiga en este final de temporada?

Pues bueno, sí que es verdad que a la Real Sociedad le costó mucho empezar, tuvo un comienzo muy complicado y poco a poco ha ido retomando, ha ido volviendo a ser la Real de estos años atrás y pues sí, sinceramente ahora con la ilusión y con la adrenalina que tiene todo el mundo pues yo creo que va a ir todo rodado, ¿no? Afición, equipo y estos últimos partidos yo creo que eso va a ver una Real que va a jugar más automáticamente, que yo creo que los resultados van a llegar por cómo se está dando todo y bueno, yo creo que sí que la Real puede optar a ese quinto puesto.

- La victoria en la final de la Copa del Rey puede ser un impulso anímico para la Real Sociedad...

Normalmente cuando pasan estas ocasiones siempre se dice que al final va a ir todo rodado. Ahora no es como al principio de la temporada, que cualquier cosa te penalizaba. Yo creo que ahora la Real con esto de ganar la Copa va a ir todo rodado, últimos partidos, mucha motivación extra, que no se van a dejar llevar ganar la Copa tiene segura ya Europa para el año que viene pero yo creo que la Real es un club con mucha ambición y van a ir a quedar lo más alto posible.

- Real Betis y RC Celta no se lo van a poner fácil a la Real Sociedad

Al final son dos equipos con un potencial tremendo. El Betis lleva toda la temporada ahí arriba y va a querer quedarlo lo más alto posible y el Celta más de lo mismo. El tocar Europa para estos dos equipos es gloria y yo creo que se van a dejar la vida para quedar lo más alto posible todo.