Mónaco - Barça en directo hoy | Partido del 'play-in' de la Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo
Retransmisión en directo del Mónaco - Barça, el encuentro definitivo del 'play in' de la Euroliga 2025-2026 que decide el último clasificado para los 'play offs'
Minuto a minutoActualizar narración
Mónaco 31-19 Barça (13')
Contragolpe del Mónaco y machaca Thierry Tarpey
Mónaco 29-19 Barça (13')
Tarpey coge un balón solo y clava un triple; pero contesta Brizuela rápidamente con otro
Mónaco 26-16 Barça (11')
Darío BRizuela penetra y abre el marcador en la segunda mitad
FINAL DEL PRIMER CUARTO: Mónaco 26-14 Barça
Mónaco 26-14 Barça (10')
Will Clyburn logra la última canasta para dar esperanzas al Barça
Mónaco 26-12 Barça (10')
Triple de Okobo para un Mónaco que está imparable en el primer cuarto; 12 de 18 en tiros de campo
Mónaco 23-12 Barça (9')
Kevin Punter, con un triple, frena la racha del Mónaco; aunque contesta rápdo Okobo bajo aros
Mónaco 21-9 Barça (9')
Blossomgame caza un balón en ataque y amplía la diferencia
Xavi PAscual pide otro tiempo muerto para tratar de enmendar la situación del Barça
Mónaco 19-9 Barça (7')
Contragolpe, pase de James y canasta de Blossomgame
Mónaco 17-9 Barça (7')
Mike James sigue a los suyo y lleva la ventaja a los ocho puntos
Mónaco 15-9 Barça (6')
Daniel Theis penetra y no hay quien le pare
Tiempo muerto en pista tras una falta personal de Vesely
Mónaco 13-9 Barça (5')
Triplazo de Mike James, que parece picado con Clyburn
Mónaco 10-9 Barça (5')
Triple de Will Clyburn, que es el jugador más enchufado
Mónaco 10-6 Barça (4')
El mejor defensor de la Euroliga, Diallo, coge el rebote y anota
Mónaco 8-6 Barça (4')
Clyburn vuelve a anotar una canasta muy complicada
Mónaco 8-4 Barça (3')
Gran canasta de Mike James, que suena el próximo año para el Barça
Mónaco 6-4 Barça (3')
Canastón de Clyburn, pero responde ráido Mike James
Mónaco 4-2 Barça (2')
Otra de THeis, al que no están pudiendo parar
Mónaco 2-2 Barça (2')
Rebote ofensivo de Shengelia y el georgiano anota
Mónaco 2-0 Barça (1')
Daniel Theis, con un tiro en suspensión, mete la primera canasta del partido
ARRANCA EL PARTIDO
El Barça sale con este quinteto inicial: Satoransky, Punter, Clyburn, Vesely y Shengelia
Los dos equipos ya se encuentran sobre la piusta. Esto está a punto de empezar...
En el Salle Gaston Médecin se van a ver las caras dos de los jugadores que se han disputado el MVP de las jornadas en más de una ocasión. Will Clyburn y Niko Mirotic vivirán su particular duelo, que para el hispano-montenegrino, además, llega con ganas de revancha
El Barça ya se encuentra sobre el parquet del pabellón monegasco, ultimando su calentamiento antes de afrontar el decisivo duelo ante el conjunto local
Barça y Mónaco se han enfrentado en dos ocasiones esta temporada, con ambas victorias para los de Montecarlo, que ya fueron el verdugo del Barça la pasada campaña
¡Buenas tardes! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del partido entre el Mónaco y el Barça, el encuentro definitivo del 'play in' de la Euroliga 2025-2026 que decide el último clasificado para los 'play offs'.
El Barça y el Mónaco se juegan a una carta, como ya ocurriera el año pasado, seguir vivos en la Euroliga. Como entonces, el partido se jugará en Mónaco y el ganador seguirá vivo mientras que el perdedor dirá adiós a la competición.
La única diferencia con la eliminatoria del pasado año es que, en aquella ocasión, el triunfo daba el pase directo a la Final Four de la Euroliga y, en esta ocasión, dará el pase a los 'play offs', donde espera el Olympiacos desde hace tiempo.
El equipo de Xavi Pascual se las ve ante un conjunto hecho para luchar por el título, pero al que los problemas económicos y una sanción le han afectado a lo largo del año y se ha visto mermado en su rendimiento.
Al equipazo que ya tenía el Mónaco el pasado año con los Theis, James, Diallo, etc., esta temporada añadió al exblaugrana Niko Mirotic, que podría ser el verdugo de sus ex. O, al contrario, que el Barça le dejaría, una vez más, sin opciones de ganar la Euroliga, su gran obsesión y que no ha ganado en ninguno de los equipos en los que ha estado.
La buena noticia para el Barça es que llega sin bajas sobresalientes más allá de la conocida de Niko Laprovittola. La mala es que juega fuera y en un lugar donde ha perdido en seis de sus siete últimas visitas. De hecho, sólo ha ganado en el Principado en los dos últimos años en la liga regular de la pasada temporada, un partido, a la postre, intrascendente.