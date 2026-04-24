Mónaco - Barça en directo hoy | Partido del 'play-in' de la Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del Mónaco - Barça, el encuentro definitivo del 'play in' de la Euroliga 2025-2026 que decide el último clasificado para los 'play offs'

¡Buenas tardes! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del partido entre el Mónaco y el Barça , el encuentro definitivo del 'play in' de la Euroliga 2025-2026 que decide el último clasificado para los 'play offs'.

Barça y Mónaco se han enfrentado en dos ocasiones esta temporada, con ambas victorias para los de Montecarlo , que ya fueron el verdugo del Barça la pasada campaña

El Barça ya se encuentra sobre el parquet del pabellón monegasco, ultimando su calentamiento antes de afrontar el decisivo duelo ante el conjunto local

En el Salle Gaston Médecin se van a ver las caras dos de los jugadores que se han disputado el MVP de las jornadas en más de una ocasión. Will Clyburn y Niko Mirotic vivirán su particular duelo, que para el hispano-montenegrino, además, llega con ganas de revancha

Los dos equipos ya se encuentran sobre la piusta. Esto está a punto de empezar...

Triple de Okobo para un Mónaco que está imparable en el primer cuarto; 12 de 18 en tiros de campo

El Barça y el Mónaco se juegan a una carta, como ya ocurriera el año pasado, seguir vivos en la Euroliga. Como entonces, el partido se jugará en Mónaco y el ganador seguirá vivo mientras que el perdedor dirá adiós a la competición.

La única diferencia con la eliminatoria del pasado año es que, en aquella ocasión, el triunfo daba el pase directo a la Final Four de la Euroliga y, en esta ocasión, dará el pase a los 'play offs', donde espera el Olympiacos desde hace tiempo.

El equipo de Xavi Pascual se las ve ante un conjunto hecho para luchar por el título, pero al que los problemas económicos y una sanción le han afectado a lo largo del año y se ha visto mermado en su rendimiento.

Al equipazo que ya tenía el Mónaco el pasado año con los Theis, James, Diallo, etc., esta temporada añadió al exblaugrana Niko Mirotic, que podría ser el verdugo de sus ex. O, al contrario, que el Barça le dejaría, una vez más, sin opciones de ganar la Euroliga, su gran obsesión y que no ha ganado en ninguno de los equipos en los que ha estado.

La buena noticia para el Barça es que llega sin bajas sobresalientes más allá de la conocida de Niko Laprovittola. La mala es que juega fuera y en un lugar donde ha perdido en seis de sus siete últimas visitas. De hecho, sólo ha ganado en el Principado en los dos últimos años en la liga regular de la pasada temporada, un partido, a la postre, intrascendente.