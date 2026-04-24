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Mónaco - Barça en directo hoy | Partido del 'play-in' de la Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del Mónaco - Barça, el encuentro definitivo del 'play in' de la Euroliga 2025-2026 que decide el último clasificado para los 'play offs'

Mónaco - Barça en directo hoy | Partido del 'play-in' de la Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Mónaco y Barça vuelven a verse las carasImago

Antonio José MedinaAntonio José Medina 2 min lecturaSin comentarios

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Mónaco 31-19 Barça (13')

Contragolpe del Mónaco y machaca Thierry Tarpey

Mónaco 29-19 Barça (13')

Tarpey coge un balón solo y clava un triple; pero contesta Brizuela rápidamente con otro

Mónaco 26-16 Barça (11')

Darío BRizuela penetra y abre el marcador en la segunda mitad

FINAL DEL PRIMER CUARTO: Mónaco 26-14 Barça

Mónaco 26-14 Barça (10')

Will Clyburn logra la última canasta para dar esperanzas al Barça

Mónaco 26-12 Barça (10')

Triple de Okobo para un Mónaco que está imparable en el primer cuarto; 12 de 18 en tiros de campo

Mónaco 23-12 Barça (9')

Kevin Punter, con un triple, frena la racha del Mónaco; aunque contesta rápdo Okobo bajo aros

Mónaco 21-9 Barça (9')

Blossomgame caza un balón en ataque y amplía la diferencia

Tiempo añadido

Xavi PAscual pide otro tiempo muerto para tratar de enmendar la situación del Barça

Mónaco 19-9 Barça (7')

Contragolpe, pase de James y canasta de Blossomgame

Mónaco 17-9 Barça (7')

Mike James sigue a los suyo y lleva la ventaja a los ocho puntos

Mónaco 15-9 Barça (6')

Daniel Theis penetra y no hay quien le pare

Tiempo añadido

Tiempo muerto en pista tras una falta personal de Vesely

Mónaco 13-9 Barça (5')

Triplazo de Mike James, que parece picado con Clyburn

Mónaco 10-9 Barça (5')

Triple de Will Clyburn, que es el jugador más enchufado

Mónaco 10-6 Barça (4')

El mejor defensor de la Euroliga, Diallo, coge el rebote y anota

Mónaco 8-6 Barça (4')

Clyburn vuelve a anotar una canasta muy complicada

Mónaco 8-4 Barça (3')

Gran canasta de Mike James, que suena el próximo año para el Barça

Mónaco 6-4 Barça (3')

Canastón de Clyburn, pero responde ráido Mike James

Mónaco 4-2 Barça (2')

Otra de THeis, al que no están pudiendo parar

Mónaco 2-2 Barça (2')

Rebote ofensivo de Shengelia y el georgiano anota

Mónaco 2-0 Barça (1')

Daniel Theis, con un tiro en suspensión, mete la primera canasta del partido

ARRANCA EL PARTIDO

El Barça sale con este quinteto inicial: Satoransky, Punter, Clyburn, Vesely y Shengelia

Los dos equipos ya se encuentran sobre la piusta. Esto está a punto de empezar...

En el Salle Gaston Médecin se van a ver las caras dos de los jugadores que se han disputado el MVP de las jornadas en más de una ocasión. Will Clyburn y Niko Mirotic vivirán su particular duelo, que para el hispano-montenegrino, además, llega con ganas de revancha

El Barça ya se encuentra sobre el parquet del pabellón monegasco, ultimando su calentamiento antes de afrontar el decisivo duelo ante el conjunto local

Barça y Mónaco se han enfrentado en dos ocasiones esta temporada, con ambas victorias para los de Montecarlo, que ya fueron el verdugo del Barça la pasada campaña

¡Buenas tardes! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del partido entre el Mónaco y el Barça, el encuentro definitivo del 'play in' de la Euroliga 2025-2026 que decide el último clasificado para los 'play offs'.

El Barça y el Mónaco se juegan a una carta, como ya ocurriera el año pasado, seguir vivos en la Euroliga. Como entonces, el partido se jugará en Mónaco y el ganador seguirá vivo mientras que el perdedor dirá adiós a la competición.

La única diferencia con la eliminatoria del pasado año es que, en aquella ocasión, el triunfo daba el pase directo a la Final Four de la Euroliga y, en esta ocasión, dará el pase a los 'play offs', donde espera el Olympiacos desde hace tiempo.

El equipo de Xavi Pascual se las ve ante un conjunto hecho para luchar por el título, pero al que los problemas económicos y una sanción le han afectado a lo largo del año y se ha visto mermado en su rendimiento.

Al equipazo que ya tenía el Mónaco el pasado año con los Theis, James, Diallo, etc., esta temporada añadió al exblaugrana Niko Mirotic, que podría ser el verdugo de sus ex. O, al contrario, que el Barça le dejaría, una vez más, sin opciones de ganar la Euroliga, su gran obsesión y que no ha ganado en ninguno de los equipos en los que ha estado.

La buena noticia para el Barça es que llega sin bajas sobresalientes más allá de la conocida de Niko Laprovittola. La mala es que juega fuera y en un lugar donde ha perdido en seis de sus siete últimas visitas. De hecho, sólo ha ganado en el Principado en los dos últimos años en la liga regular de la pasada temporada, un partido, a la postre, intrascendente.

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