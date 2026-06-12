Decisión crucial de Sergio de Larrea con Real Madrid y Boston Celtics a la espera

El futuro del jugador vallisoletano quedará sellado en estas dos próximas semanas, apuntando a ser el momento clave el draft del 23 de junio, fecha para la que podría ser elegido –si mantiene su candidatura– en los últimos puestos de la primera ronda

Se acabó el margen. Tras toda una campaña vertiginosa que aún no ha terminado –el Valencia Basket disputa en estos momentos las semifinales de la Liga ACB–, Sergio de Larrea debe tomar una decisión definitiva, una que marcará su rumbo mientras suenan de fondo las campanas de la ilusión con los Boston Celtics al acecho y un Real Madrid que tampoco se olvida.

El joven jugador vallisoletano hace tiempo que se inscribió para el draft de la NBA de 2026, el cual se celebra en esta ocasión el 23 de junio. Sin embargo, tal movimiento no obliga a nada al aún base de la entidad taronja; tanto es así que tiene hasta ese sábado 13 de junio para retirarse o permanecer en la lista de jugadores que pueden ser elegidos por las 30 franquicias de la competición estadounidense.

Los Boston Celtics, al acecho de Sergio de Larrea

Las predicciones para la noche del draft realizadas por los medios especializados apuntan a que será elegido en los puestos finales de la primera ronda, siendo estos mismos los que subrayan que los Boston Celtics, poseedores del pick 27, tendrían su nombre apuntado en rojo por si cae hasta tal número.

Hay que tener en cuenta que el draft es algo muy cambiante y que a su vez se pueden producir traspasos que varíen por completo el escenario, pero en este caso los verdes parecen determinados a reforzarse nuevamente con jugadores jóvenes y versátiles.

Es justo esa capacidad para hacer de todo (y bien) la que tiene encandilados a los Celtics, equipo que lleva mucho tiempo apostando por jugadores inteligentes, versátiles y con una elevada comprensión del juego. Además, y lejos de centrarse en formar chicos desde cero, gustan de sumar a su plantilla –una pensada para ir a por el anillo– piezas experimentadas y preparadas para contribuir desde primera hora.

¿Y qué pasa con el Real Madrid?

No está descartado, pero es muy complicado que ocurra. Con contrato con el Valencia Basket hasta el 30 de junio de 2028 parece que su futuro se mueve entre seguir como jugador taronja o dar el salto a la competición estadounidense. El Real Madrid puede quererle, e incluso tener la opción de convencerle, pero antes de poner orden en su propia plantilla, ya que salvo Mario Hezonja no está nada claro qué jugadores continuarán y cuáles harán las maletas.

El primer paso al frente de la entidad blanca ha sido confirmar la continuidad de Sergio Scariolo, pero a partir de ahí, y dejando de lado a Hezonja, hay pocas cosas claras salvo que firmar a De Larrea es un objetivo desde hace meses, tal y como informó diario AS en su momento; eso sí, está por ver cómo encajaría dentro de un plantel marcado por la experiencia de sus jugadores.

De Larrea, tan joven como determinado

El jugador vallisoletano, que como decimos está preinscrito en el 'draft', tiene ahora 20 años, por lo que aún tiene al menos dos oportunidades para presentarse a esta elección si se retirara de esta edición.

Más allá de tal dato, tenemos un jugador cuyas capacidades invitan a pensar que antes o después llegará a la NBA. Hablamos de disputar la Liga ACB y la Euroliga hasta el punto de sumar 59 partidos entre todas las competiciones para promediar 7 puntos, 2,8 asistencias y 2 rebotes en apenas 14 minutos por encuentro, lanzando además un notable 41 por ciento desde el triple. No pudo acudir al 'NBA draft Combine' por los compromisos con el Valencia Basket, pero no por ello se ha visto disminuido el interés en él.