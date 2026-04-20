El futuro de Sergio de Larrea: opciones en el draft de la NBA y una decisión crucial con el Real Madrid

El joven jugador español de Valencia Basket tiene contrato hasta 2028, pero su buen hacer sobre la cancha ha llamado la atención a ambos lados de la cancha, poniendo el acento el cuál será el próximo paso de su carrera

La temporada del Valencia Basket está siendo impresionante y, por tanto, no sorprende que uno de sus grandes talentos emergentes como Sergio de Larrea se esté llevando más de un titular, ya no por lo que es hoy, sino por lo que puede llegar a ser. Justo en eso están pensando en una NBA en la que el draft puede abrirle una fantástica puerta de presente y futuro. Sin embargo, con contrato hasta 2028 y el Real Madrid al acecho (y a la espera de su decisión) está muy por ver que la cruce para vivir su particular 'sueño americano'.

La realidad es que si algo está claro con el jugador español de 20 años es que apunta a tener una carrera magnífica. Ya le vimos en el último Eurobasket bajo las órdenes de Sergio Scariolo y en el presente, como miembro establecido de la plantilla taronja, su juego ha crecido tras superar algún altibajo a principio de temporada. Es justo esa sensación de línea ascendente la que hace que esté escalando puestos en los mock drafts; es decir, los pronósticos que hacen medios especializados de la mítica cita de junio.

Lejos de estar en duda su elección, el base vallisoletano se ha establecido como una elección de segunda ronda. Así, De Larrea aparece como la elección número 48 en la previsión de la ESPN, en el número 45 de la de Sports Ilustrated, en la 39 de nbadraft.net y en la 37 de Bleacher Report, el último medio que ha publicado su actualización.

El paso al frente de De Larrea junto a Aday Mara y Baba Miller

Hay que entender que el draft de la NBA es un juego de tira y afloja entre jugadores y franquicias. Presentarse al mismo supone que te pueden elegir entre el punto nº1 y el 60, y justo por ello son muchos los chicos que tras inscribirse acaban borrando su nombre al entender que en el futuro podrás ser seleccionados en mejor posición. Esa fue la situación de De Larrea en 2025, quien acabó retirando su nombre.

Ahora, tras mostrar a nivel internacional sus cualidades y potencial, parece que se mantendrá firme en tal camino, el mismo que han tomado otros dos españoles como Aday Mara –campeón de la NCAA este año– y Baba Miller que también ha destacado en la competición universitaria de Estados Unidos.

El interés del Real Madrid y una decisión crucial

Pensando ya en lo veterano que es su backcourt con piezas como Sergio Llull o Facundo Campazzo, en el Real Madrid han señalado en rojo el nombre de Sergio de Larrea de cara a reforzarse en verano. Esa es la información que manejan en la Cadena Ser, medio que afirmó hace semanas que los blancos ya trabajan en el aterrizaje del base, contando además con la buena disposición de este a escuchar ofertas y aparcar temporalmente la NBA.

Dicho así suena perfecto para los blancos, pero está por ver que el aún jugador de Valencia Basket opte por decir no a la mejor liga de baloncesto del mundo. Todo dependerá del equipo que le elija, del rol que tengan pensado otorgarle, del salario que pueda conseguir según el puesto de selección... Son muchos matices que le acabarán llevando a una decisión crucial con tres posibles destinos: Valencia, Madrid o el 'sueño americano'.