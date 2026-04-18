Unos problemas cardíacos provocan un gran susto en el Barça

El jugador checo Tomas Satoransky volvió a jugar bajo las órdenes de Xavi Pascual y el equipo azulgrana superó su 'match-ball' en la Euroliga

El Barça cumplió este viernes al vencer en la última jornada de la Euroliga al Bayern Munich (95-69), que ya no se jugaba nada, terminó la primera fase en la novena posición y se enfrentará en el primer partido del 'play in' al Estrella Roja en el Palau Blaugrana.El conjunto azulgrana empezó frío, pero mejoró con la entrada de Youssoupha Fall (14 puntos y 12 rebotes), Tomas Satoransky (4 y 5 asistencias) y Darío Brizuela (16) al final del primer cuarto, y dominó el juego de ahí en adelante, con papeles destacados para Jan Vesely (11) y Will Clyburn (22, 7 y 5) en una sólida actuación coral. Isiaha Mike (17) fue el máximo anotador de los visitantes

Y tras la victoria, precisamente el base azulgrana Tomas Satoransky hizo una confesión ante el micrófono de TV3 muy personal después de cuatro partidos de baja. Reveló el motivo de su ausencia, desconocido para todos: "Fue un susto. Sé que no se ha hablado mucho de lo que me ha pasado. Tenía algunos problemas cardíacos y eso siempre asusta. Es algo diferente a algo muscular, rodilla o tobillo. Además tengo historial con estos problemas, así que tuvimos que tomarlo con precaución".

El jugador checo ha admitido que "no fue nada cómodo" someterse a estas pruebas en estas alturas de la temporada. Asimismo, Satoransky remarcó que "hay cosas más importantes que el baloncesto" y se mostró satisfecho con los resultados: "Estoy contento porque he pasado las pruebas bien y luego he podido ayudar al equipo en el partido".

Según informó el club, el base sintió "síntomas de indisposición y de importante cansancio" durante el partido del 2 de abril en la pista del Zalgiris Kaunas, motivo por el que se decidió que el jugador descansara y se sometiera a pruebas médicas. Tras los resultados favorables, se incorporó a los entrenamientos con normalidad.

El regreso de Satoransky supone un refuerzo importante para el Barça, que el próximo partes disputará el primer partido del 'play-in' en el Palau Blaugrana contra el Estrella Roja y, en caso de victoria, se enfrentará a domicilio al vencedor del duelo entre el Panathinaikos y el Mónaco. Si también ganara este segundo partido, se enfrentaría al Olympiacos en los cuartos de final.

Xavi Pascual se rinde a Satoransky

El técnico barcelonista, Xavi Pascual, se pronunció sobre el jugador checo al término del partido: "Satoransky es extremadamente importante para mantener el equilibrio, tener intensidad y organizar bien al equipo. Lo hemos echado muchísimo de menos. El equipo estaba creciendo y volvía a estar en buen nivel, pero cuando lo perdimos nos bloqueamos. Nos costó reinventarnos para competir. Con su presencia hemos estado mucho mejor y más sólidos. Estoy muy contento de que todo haya quedado en un susto".

El Barça ya tiene horario para su duelo contra el Estrella Roja

La Euroliga ha publicado ya los horarios del 'play in', que enfrentará el martes 21 de abril al Panathinaikos y al Mónaco (21:00 hora local) en Atenas, y al Barça y al Estrella Roja (20:45h) en el Palau Blaugrana.

El vencedor del partido entre el Panthinaikos y el Mónaco accederá directamente a la eliminatoria de cuartos de final contra el Valencia Basket, mientras que el perdedor se enfrentará el viernes 24 de abril, como local y en un horario todavía por determinar, al equipo que salga victorioso del Barça-Estrella Roja. El ganador de este segundo partido de 'play in' se verá las caras en los cuartos de final con el ganador de la fase regular de la Euroliga, el Olympiacos