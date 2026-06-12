Valencia Basket - Joventut: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el segundo partido de semifinales del playoff de la Liga ACB

Tras un primer choque de auténtico infarto, valencianos y catalanes se ven nuevo las caras para medir fuerzas con hasta tres bajas para Pedro Martínez, que ha perdido también a Nate Reuvers por lesión

El Roig Arena acoge este viernes 12 de junio el segundo partido de la semifinal entre el Valencia Basket y el Asisa Joventut en el que los locales tienen de su lado el colchón que les da el triunfo en el primer duelo, un mejor físico y el factor cancha, frente al buen momento de juego de los visitantes, que confirmaron además el miércoles tener un plan sólido para competir por el triunfo.

El duelo inaugural tuvo que decidirse en una igualada prórroga en la que dos tiros libres del dominicano Jean Montero y una buena defensa final del equipo 'taronja' sobre Cameron Hunt establecieron el 118-117 final.

En el caso del Valencia, el triunfo fue un premio a su tenacidad pese a jugar incómodo y, sobre todo, a su capacidad de anotación casi en cualquier circunstancia. Eso sí, el conjunto de Pedro Martínez perdió por un esguince en un tobillo a Nate Reuvers, que está casi descartado para este segundo duelo. Además, son bajas seguras los aleros Xabi López-Arostegui y Josep Puerto. Por tanto, Pedro Martínez deberá hacer solamente un descarte técnico.

En cuanto al Joventut, y pese a la derrota, dominó el encuentro durante muchos minutos con una zona que cambió las rutinas ofensivas de su rival y un ataque en el que una notable circulación de balón le permitió mantener un notable porcentaje en el tiro de tres puntos que combinó con un buen uso de las penetraciones tras bloqueo directo.

A qué hora es el Valencia Basket - Joventut del playoff de la Liga ACB

El partido de la Liga ACB 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Joventut, perteneciente al segundo partido de la serie de semifinales de playoff de la máxima competición del baloncesto nacional, se va a disputar este viernes 12 de junio a partir de las 20:00 horas en el Roig Arena.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Joventut del playoff de la Liga ACB

Este partido entre el Valencia Basket y el Joventut se podrá ver a través de DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos de la Liga ACB en España los tiene esta plataforma. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales.

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