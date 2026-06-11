Pedro Martínez poco el foco en lo ocurrido con Ricky Rubio: "Nos incomoda, pero no te queda otra"

El entrenador del Valencia Basket no se anda con rodeos tras el primer partido de las semifinales ante el Joventut y deja claro que la serie no está ni mucho menos terminada, más aún teniendo delante a alguien como el base de Masnou

Las semifinales de la Liga ACB empezaron por todo lo alto en el Roig Arena. Sin dar margen al más mínimo respiro, Valencia Basket y Joventut convirtieron la cancha en un espectacular cara a cara con el que embelesaron a los espectadores neutrales e hicieron sufrir a ambas hinchadas; todo ello mientras Pedro Martínez buscaba soluciones para lo que estaba viviendo con un Ricky Rubio que, una vez más, dejó su impronta sobre el parqué.

Lejos de sentirse superados por el escenario, los jugadores de la Penya firmaron un excelente choque bajo la batuta del base de Masnou. Con la sabiduría que le caracteriza y su facilidad para ver lo que nadie más ve, el ahora jugador de 35 años hizo magia con hasta 22 puntos para conseguir que ocurriese algo que pocos esperaban: ver al Valencia Basket contra las cuerdas. Ya finalizado el encuentro, el cual se cerró con un fantástico 118-117 a favor de los taronja tras prórroga, el entrenador de estos no pudo sino poner el foco en los enormes problemas que entraña enfrentarse a un jugador de tal categoría.

"Nos incomoda porque nos saca de ritmo, pero aun así hemos hecho nuestro juego y hemos anotado. Hemos sufrido mucho defendiendo a Ricky, pero no te queda otra porque tiene mucha calidad. Con Cameron Hunt pasa lo mismo", reconoce

Pedro Martínez y el cara o cruz con Ricky Rubio

Ya centrado en el desarrollo del partido, el veterano técnico afirma que pese a sufrir por momentos también es especial ver un intercambio de golpes de alto nivel como el que protagonizaron los dos equipos.

"Lo he vivido con un cúmulo de emociones. Las cosas no nos han salido bien algunos momentos y por mi parte hay un punto de disfrute de ver acciones tan ganadoras de ambos equipos. Hemos forzado la prórroga con acciones de todos los jugadores, he disfrutado dentro del sufrimiento de la mentalidad ganadora de nuestros jugadores, del espíritu indómito de no darse por vencidos. No tiene nada que ver con la táctica", apunta.

Y añade: "Luego como en el cara o cruz te salga cara te vas mas contento,. Lo podía haber ganado cualquiera y no me sorprende. Ellos juegan muy bien, tiran muy bien de tres. Ricky Rubio es un jugador fenomenal, por lo que anota y por lo que genera encuentra soluciones hagas lo que hagas".

La lesión de Nate Reuvers

Por último, Pedro Martínez señala que Nate Reuvers, que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo a los 15 segundos de entrar en la pista, está casi descartado para el segundo partido. "Me han dicho que lo tiene hinchado y no tiene buena pinta. Es importante para nosotros pero nunca no nos hemos quejado por las lesiones y ahora tampoco. A mirar para adelante sin llorar ni buscar excusas. Nate nos ha demostrado que puede jugar con dolor pero sería caso un milagro que pueda jugar en 48 horas", finaliza.