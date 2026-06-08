La franqueza de Ricky Rubio tras eliminar al Baskonia: "Peleo por algo más que el baloncesto"

El base de Masnou dio un auténtico recital en el Buesa Arena para meter al Joventut en las semifinales de la Liga ACB en el año de su retorno a las canchas

Ver jugar a Ricky Rubio es algo distinto a cualquier otra experiencia baloncestística. Es escuchar su nombre y recordar a aquel niño que metió 51 puntos en la final del Eurobasket Sub-16 (2006), a ese que debutó con Aito García Reneses en la Penya, también al que nos volvió locos convirtiendo a España en campeona del mundo por segunda vez... Él se levantó cuando peor estaban las cosas y en ese viaje todos hemos participado, sufrido y disfrutado con noches como la de ayer, una en la que nos recordó quién es con un enorme partido que metió al Joventut en las semifinales de la Liga ACB.

Es imposible no ponerse melancólicos. Ricky Rubio pertenece a la generación de oro del baloncesto español y es a día de hoy quien nos une con ese glorioso pasado. Él decidió hace meses que había llegado la hora de volver al club que le vio nacer en la élite y no podemos más que darle las gracias.

Palabra de Ricky Rubio

En un Buesa Arena hasta la bandera con un público entregado a la causa, el base de Masnou puso temple y clase para frenar el ímpetu rival y liderar a los suyos con una sublime actuación de 23 puntos y 4 asistencias, una que por qué no decirlo, incluso entusiasmó a los aficionados vitorianos. Así explica él mismo lo vivido en un partido de auténtica leyenda.

"Siento mucho orgullo. Es increíble el equipo que hemos formado durante toda la temporada. Hemos tenido malos momentos, perdimos en casa los cuartos de final para jugar la Final Four de la Basketball Champions League. Creo que un equipo como el que tenemos ha aprendido de esos errores", comenta antes de dejar claro que para él está sobre el parqué es mucho más que simple básket.

"Me siento cómodo en este equipo. Peleo por algo más que el baloncesto y estoy satisfecho con mis compañeros y, por supuesto, con mucha ilusión", sentencia.

Un Dani Miret rendido a sus pies

A Ricky Rubio no se le entrena, se le disfruta. Algo así deja entrever el técnico del Joventut, un Dani Miret que obviamente tiene mucho peso en todo lo bueno que está haciendo el equipo esta campaña, pero que a su vez es consciente de lo que tiene entre manos con el estelar base en su plantilla. "Ricky es el líder de este equipo y apareció en el momento clave", explica.

En Badalona son felices, pero quieren serlo aún más. La siguiente parada es ni más ni menos que el Roig Arena, donde les espera un Valencia Basket que pasa por ser uno de los mejores equipos de Europa. Nuevo reto para Ricky Rubio. Nueva oportunidad para disfrutar de un jugador irrepetible.