El Real Madrid se la juega al Valencia Basket y prepara otro fichaje bomba

El conjunto blanco ha reaccionado con todo a la anunciada salida de Mario Hezonja con una cascada de contrataciones a la que está a punto de poner la guinda con la adquisición de quien podría convertirse en su jugador franquicia

Superada la polémica, primero con la salida de Sergio Scariolo y en los últimos días con el anuncio de partida por parte de Mario Hezonja, el Real Madrid está a pleno rendimiento dando forma al proyecto de la temporada 2026-27, el cual sigue pasando en gran parte por debilitar al Valencia Basket; tanto es así que en las últimas horas se la ha vuelto a jugar, todo ello a la vez que acelera para concretar lo que sería un fichaje bomba.

El Real Madrid insiste con el Valencia Basket

Se puede decir que es una de las grandes rivalidades de mercado en este verano de 2026, más aún siendo rivales por todo a nivel deportivo. En la 'casa blanca', sabedores de que les tocaba dar un importante vuelco a su plantilla para seguir peleando con los mejores, poco tardaron en posar sus ojos en piezas clave de los 'taronja'.

En primer lugar, y aunque finalmente no se pudo dar, el Madrid estrechó el cerco alrededor de Sergio de Larrea. Era un plan muy ambicioso (e incluso optimista), ya que se daba por hecho que sería elegido en el draft de la NBA y que convencerle de quedarse sería un arduo trabajo. No pudo ser. Dallas Mavericks ha mostrado confianza plena y ha volado a Estados Unidos. Pero ese era solo el primer paso.

Casi de manera paralela surgió el deseo de contratar a Jaime Pradilla, y en esa ocasión el único obstáculo era una cláusula de rescisión que pagaron con gusto para hacerse con uno de los mejores '3-4' españoles del momento. Hasta ahí todo atendía a la lógica absoluta, pero poco después rompieron la baraja con Pedro Martínez...

La conmoción con Pedro Martínez y un golpe final

Cuando saltó a los medios que Pedro Martínez podía ser el nuevo entrenador del Madrid, la reacción más 'indiferente' fue echarse las manos a la cabeza... Un técnico que había sido siempre muy crítico con el club de la capital de España y que además tenía contrato con uno de sus máximos rivales, hacía las maletas para unirse al equipo más laureado de la historia en Europa. Ahí parecía que quedaba todo, pero tampoco.

Ya en el presente, y con la dirección deportiva del conjunto blanco trabajando a destajo, hemos conocido que este ha igualado la oferta que presentó el Valencia Basket por el interior hispano-senegalés Eli John Ndiaye, que estaba sujeto al derecho de tanteo, y recupera al jugador formado en la cantera madridista.

El movimiento sirve más para frenar el refuerzo de un rival que para tener uno propio. En principio el Madrid no iba a ir por el jugador interior, pero ha preferido que no lo tengan los 'taronja' al recuperar los derechos en competiciones nacionales de Ndiaye. Ahora falta por ver si deciden quedárselo en la plantilla del nuevo proyecto que lidera el entrenador Pedro Martínez o si se le busca una salida.

La guinda puede llegar con Lonnie Walker IV

Ya lo decíamos, el trabajo en la dirección deportiva merengue está echando humo y ahora han puesto los ojos sobre Lonnie Walker IV; tal y como informa Chema de Lucas, siempre al tanto de todo lo que se cuece en el mercado baloncestístico europeo.

Elegido en el puesto 18 del draft de 2018 por los San Antonio Spurs, tras cuatro campañas con ellos pasó a los Lakers antes de continuar su trayectoria en Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers. Fue en 2024 cuando dio el salto a Zalgiris Kaunas, si bien regresó a la NBA meses después. Ya en la última campaña, la 2025-26, estuvo en el Maccabi Tel Aviv para promediar 15,3 puntos en la Euroliga. Según el citado periodista, el Madrid ya negocia su fichaje, por lo que todo apunta a que le veremos en unos meses en la Liga ACB.