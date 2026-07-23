Córdoba - Sevilla, en directo el IV Trofeo Puertas de Córdoba, tercer partido de la pretemporada sevillista

El Estadio Nuevo Arcángel de la capital califal acoge este duelo estival entre el conjunto blanquiverde y el equipo blanquirrojo, que ESTADIO Deportivo narra minuto a minuto

También será una nueva puesta a punto para los blanquiverdes, que siguen intentando enchufar a sus numerosos refuerzos (van 15 ya) y que vienen de empatar con el Orlando Pirates FC (1-1), en el primer amistoso veraniego disputado la semana pasada en Marbella (Málaga)

Será el tercer encuentro de la pretemporada nervionense, tras recibir al Juventud Torremolinos CF (1-0) y visitar al KS Cracovia (1-0)

Ya estamos por aquí y abrimos directo para contarte, minuto a minuto, todo lo que acontezca en el partido que disputarán el Córdoba CF y el Sevilla FC en el Estado Nuevo Arcángel, en el marco del IV Trofeo Puertas de Córdoba

Las puertas se abrieron a las 19:30 horas y se esperan una enorme afluencia de público en esta cuarta edición del trofeo que sirve de presentación del Córdoba ante su afición

Si ante el Juventud Torremolinos jugó con las camisetas de las 25/26 y frente al KS Cracovia estrenó su primer uniforme para la 26/27 -el clásico de colores blanquirrojos-, en Córdoba habrá estreno de la indumentaria visitante diseñada por Adidas. Al menos según lo que se deduce del cartel de torneo publicado por el anfitrión, el Sevilla FC jugará de rojo

Ahora los colocamos por posiciones, pero ordenados en función de su dorsal salen de inicio Iker Álvarez, Tasende, Juan, Isma Ruiz, Diego Bri, Rubén Alves, Enol, Diarra, Carracedo, Egoitz y Eder García

El Córdoba CF se convierte en el tercer rival de pretemporada del Sevilla FC, que en la mañana de este mismo jueves ha partido hacia las vecinas tierras califales para disputar allí, en el Estadio Nuevo Arcángel a partir de las 21:00 horas, la IV edición del Trofeo Puertas de Córdoba que desde 2023 acoge el club blanquiverde cada verano y que se enmarca dentro del periodo de preparación para disputar una nueva campaña en LaLiga Hypermotion.

El equipo dirigido por Luis García Plaza se estrenó el pasado 11 de julio con un duelo a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas que se saldó con una victoria por la mínima ante el Juventud Torremolinos CF (1-0) y el pasado 19-J viajó hasta Polonia para jugar un segundo test veraniego que acabó con derrota exigua ante el KS Cracovia (1-0). El calendario continúa ahora con una visita al Córdoba CF para la que el técnico del Sevilla FC ha sufrido una nueva baja de última hora y en la que el míster local, Iván Ania, seguirá enchufando a sus 15 fichajes.

Kike Salas causa baja y amplía la larga lista de bajas en el Sevilla FC

Si ya está siendo difícil, ante la evidente falta de efectivos de la plantilla, para este duelo en Córdoba se cae de la lista Kike Salas. El central canterano no ha entrado en una convocatoria de 24 futbolistas por culpa de "unas leves molestias en el cuádriceps", según ha explicado el propio club nervionense.

Cabe recordar que ya estaban en la enfermería Juanlu Sánchez, Marcao Teixeira y Alfon González, todos ellos con idénticas dolencias musculares en el cuádriceps de diversos alcances. Andrés Castrín ya trabaja de nuevo con el grupo tras su pubalgia, pero lleva más de 15 días parado y tampoco ha sido convocado.

Sin Akor Adams, Ejuke, Pedrosa, los mundialistas ni los apartados

A las cuatro bajas por lesión se suman también las de los dos mundialistas, los suizos Rubén Vargas y Djibril Sow están ahora de vacaciones, y la de Akor Adams, que desde la noche del miércoles es oficialmente nuevo futbolista del Venezia FC italiano.

Tampoco viajaron Chidera Ejuke y Adrià Pedrosa, otros que saben que deben buscar salidas inmediatas. Ni siquiera este déficit de efectivos abre la puerta para que participen los futbolistas apartados para forzarles a buscar un nuevo destino: Joan Jordán, Rafa Mir, Fábio Cardoso y Fede Gattoni.

Luis García Plaza llama a Lociga, Sergio Martínez y Jorge Moreno

Así, entre los 24 citados del Sevilla FC para este partido amistoso ante el Córdoba CF sólo hay nueve futbolistas con ficha del primer equipo: Odysseas Vlachodimos, José Ángel Carmona, Lucien Agoume, Isaac Romero, Peque Fernández, Arouna Sangante, Juan Iglesias, Gabriel Suazo, Jon Guridi.

Los otros 15 convocados son jugadores del Sevilla Atlético o del juvenil: Oso (sigue con dorsal del filial), Alberto Flores, Miguel Sierra, Manu Bueno, Manuel Ángel Castillo, Nico Guillén, Jesús Cruz, Rafa Romero, Iker Muñoz, Mario Díaz, Ibra Sow, Jesuly, Francisco José Lociga, Sergio Martínez y Jorge Moreno. Los tres últimos se han sumado justo para este tercer amistoso.