El Zaragoza lanza un mensaje al Sevilla por Adrián Liso: "Queda mucho todavía"

El director deportivo del club aragonés, Lalo Arantegui, admite que el extremo saldrá este verano, pero advierte a sus pretendientes, entre ellos el conjunto de Nervión, que no tiene prisa y apurará para sellar el trato deseado

Aunque la gran prioridad en materia de refuerzos está en la delantera, bajo mínimos tras la venta de Akor Adams al Venezia, el Sevilla FC rastrea el mercado en busca de fichajes para casi todas sus líneas. José Ignacio Navarro tiene un acuerdo con Julio Díaz para el lateral izquierdo (donde deben salir Oso y Pedrosa) y también necesita apuntalar aún el centro del campo. Pero, sin duda, otra de las urgencias se encuentra en los costados, donde Ejuke parece tener las horas contadas y también se baraja el traspaso de Rubén Vargas, sin estar tampoco claro el futuro de Alfon, pues el Celta de Vigo valora su regreso pese a la lesión que le hará perderse toda la pretemporada.

Para dicha posición, el director deportivo nervionense lleva tiempo tras los pasos de Adrián Liso, extremo zurdo de 21 años que se estrenó la pasada campaña en Primera división con el Getafe pero tiene contrato hasta 2029 con el Real Zaragoza, que sigue apretando para cerrar el trato más beneficioso posible para sus intereses.

Es "imposible" que pueda seguir en el Zaragoza

Así, las últimas declaraciones de su director deportivo, Lalo Arantegui, muestran a las claras que en La Romareda no tienen prisa por cerrar la salida del zaragozano, aunque entienden que su sitio no está en Primera RFEF, donde el cuadro maño competirá el próximo curso tras su descenso. "Queda mes y medio de mercado. Es un futbolista que viene de Primera división. Evidentemente, en Primera RFEF con el Real Zaragoza es imposible que pueda jugar. Nosotros tenemos que proteger también nuestro proyecto a nivel económico, pero queda mes y medio. Queda mucho todavía por decidir", señaló este pasado miércoles, durante la presentación de sus últimos fichajes.

La 'nueva' petición: 5 millones de euros

De forma paralela, El Periódico de Aragón informaba días atrás que en el club aragonés se siguen mostrando inflexibles en sus exigencias, pese a ser conscientes de que no hay ofertas que se acerquen siquiera a lo que piden por el extremo. Además, aunque se había apuntado que su preferencia es un traspaso (o cesión con opción de compra obligatoria) por 3 millones de euros, en realidad la cantidad solicitada ascendería a 5 millones. Una elevada pretensión que ya supondría una rebaja con respecto al pasado verano, cuando se pactó que el Getafe podía comprar la mitad del pase por 3 millones, lo que descartó un club azulón que ofertó a la baja (entre 1 y 1,5 millones por un porcentaje superior).

Sea como fuere, lo cierto es que hay muchos clubes atentos, siendo el Sevilla FC uno de los más interesados, pero ninguno parece dispuesto a llegar a esas cantidades. Así, la mayoría no pasa de proponer un nuevo préstamo con opción de compra no obligatoria, como han hecho desde Nervión. Y conforme avance el mercado, esa puede ser la única solución para que Adrián Liso haga las maletas. Pero, por ahora, el Zaragoza trata de resistir y está dispuesto a jugar un partido largo.

El deseo de Adrián Liso y larga lista de pretendientes

La idea era que el ex internacional sub 20 ni siquiera comenzara la pretemporada, pero los plazos han cambiado y ya se entrena junto al resto de sus compañeros mientras acumula pretendientes. Así, juega a su favor del club sevillista el hecho de que su deseo sea continuar en LaLiga, viendo como una segunda opción la Serie A italiana, donde le siguen Venezia, Parma, Genoa y Torino.

También ha habido ofertas concretas de sendos equipos de Bélgica y Países Bajos, pero el extremo zaragozano no quiere marcharse a dichos países. Tampoco a Grecia, donde ha sido relacionado con el Olympiacos de Mendilibar. En España, por su parte, también rechazó jugar en Segunda división con el Mallorca, siendo Rayo Vallecano y Levante los principales competidores del Sevilla FC, pese a haber sido vinculado también con Elche, Alavés Osasuna o un Valencia que ya lo ha descartado, sin olvidar al Getafe, que también ha aparado dicha vía en las últimas semanas pese a ser Bordalás su gran valedor. Todos los clubes interesados, no obstante, son conscientes de la necesidad existente en La Romareda, de ahí que las propuestas no se acerquen ni de lejos a los 5 millones reclamados.